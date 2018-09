ATM recibió la visita de asociaciones automotrices para analizar el proceso de matriculación vehicular

LEA TAMBIÉN

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) recibió la visita de distintas asociaciones del sector automotriz, de técnicos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y personal de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obra Pública de Quito, con el objetivo de analizar el proceso de matriculación vehicular a escala nacional.

Así lo anunció Andrés Roche, gerente de la ATM, este viernes 28 de septiembre del 2018 en la sala de Crisis del Centro de Control Integrado de Transporte y Tránsito, ubicado en el norte de Guayaquil.



En el Puerto Principal, desde el 2011 las concesionarias entregan la matrícula y placa como parte de la venta de un vehículo nuevo. Esta decisión fue adoptada para descongestionar la entidad de tránsito en el proceso de matriculación.



El encuentro con las instituciones de tránsito fue para que conozcan la operatividad de dicha medida en Guayaquil y su posible ampliación a Quito y otros cantones del país.



Manuel Murthino, gerente de la Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA), señaló que espera que la ANT pueda implementar la matriculación en Quito de la misma forma que hace Guayaquil. “Con este tipo de matriculación, el beneficiario será el usuario que recibe su vehículo nuevo matriculado y con sus placas”.



El director de operaciones de la Asociación de Empresas Automotrices de Ecuador, Óscar Calahorrano, ratificó que el objetivo es la implementación de esta medida en todo el país. “Guayaquil es un ejemplo líder a nivel nacional. Ha logrado reducir el tiempo de matriculación de vehículos nuevos entre un 60 y 80% respecto a la media nacional y estamos aquí para aprender de esas buenas prácticas”, manifestó.



Roche añadió que el Puerto Principal ha pedido a la ANT un proceso de revisión técnica vehicular para los cantones que aún no lo tienen. “La idea es que se cumpla, no necesariamente en Guayaquil. Nosotros lo que exigimos es que los vehículos tengan revisión técnica vehicular, no visual”, dijo.



Por ende, la sugerencia que planteó la ATM es que los cantones donde no es factible un centro de revisión vehicular, la ANT acredite a los talleres de concesionarias privadas para que pueda hacer estos chequeos. “Creemos que esos talleres privados podrían ser calificados y una vez calificados podrían emitir el certificado técnico de ese territorio”, declaró el gerente.



La autoridad municipal recordó que la ATM dialogó el pasado lunes 24 de septiembre con la Unión de Transportistas del Guayas para acordar que que 700 buses pasarían por una inspección para conocer si tienen revisión técnica vehicular y que, en caso de no tenerla, serán llevados al centro de revisión vehicular de Guayaquil.

“Luego de la revisión, si no pasan se les dará una cartilla con los requisitos que tienen que cumplir. Y mientras no cumplan con esos requisitos no pueden entrar a la Terminal de Guayaquil”, explicó.