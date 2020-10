Aterriza en Lima primer vuelo internacional tras casi siete meses de cierre de fronteras

LEA TAMBIÉN

Un avión que arribó a Lima este lunes 5 de octubre de 2020 en la mañana proveniente desde Santiago de Chile se convirtió en el primer vuelo comercial internacional que llega a Perú, tras casi siete meses de un cierre de fronteras decretado para evitar la propagación del covid-19.

El avión de la aerolínea chilena de bajo coste Sky con 55 pasajeros rompió el celofán en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima, en medio de medidas sanitarias y de seguridad por parte de las autoridades peruanas.



Durante su acercamiento al terminal de pasajeros la aeronave fue bañada con el tradicional arco de agua de la aviación, en el que dos motobombas de los bomberos aeronáuticos bañan con un chorro de agua el avión, para simbolizar la reapertura del aeropuerto.



“Hemos constatado el ingreso y la ruta de los pasajeros, con todo el control que tenemos que llevar a cabo, para garantizar que esta apertura de vuelos no signifique un riesgo de contagio”, afirmó el presidente Martín Vizcarra, desde la terminal.



Los pasajeros solo podrán volar a Perú contando con una prueba molecular negativa con menos de 72 horas de vigencia. En el primer vuelo de Sky, informó Vizcarra, 40 pasajeros se quedaron en Santiago por no contar con la referida prueba.



El protocolo de seguridad sanitaria incluye que tras descender del avión los viajeros sean supervisados con una cámara termográfica (que detecta la temperatura), para luego hacer los controles migratorios cumpliendo las medidas sanitarias, incluido el distanciamiento.



Las precauciones para evitar el contagio se extienden al área de recogida de equipajes, donde suele haber aglomeraciones.



Economía y empleo en el foco



El cierre de fronteras, decretado el 16 de marzo, implicó un serio golpe para el sector del turismo peruano. Desde entonces solo se han permitido vuelos de repatriación de ciudadanos extranjeros varados en Perú por la pandemia.



Ahora, con la reactivación del transporte aéreo internacional, se preveían para este lunes siete vuelos, con cuatro salidas y tres arribos a Lima. Se ratificó que los destinos autorizados son Ecuador, Bolivia, Colombia, Panamá, Paraguay, Uruguay y Chile, todos con trayectos menores a cuatro horas de duración.



El transporte aéreo se beneficia de los mejores números de la pandemia en Perú. Vizcarra enfatizó que en agosto y septiembre hubo “ocho semanas de disminución continua, donde hay menos contagios, hospitalizados y fallecidos. Eso nos permite reabrir nuevas actividades económicas con el fin de generar trabajo y bienestar”.



Sin embargo, la reactivación será lenta. La Superintendente Nacional de Migraciones, Roxana del Águila, afirmó a la AFP que esperaban un tráfico diario de solo 2 500 personas en entradas y salidas, en contraste con los 25 000 pasajeros que en promedio se atendían antes de la pandemia.



Una de las personas que aprovechó la reapertura para retornar a Chile fue Teolinda Noseda, de 50 años y ama de llaves.



“Vine de vacaciones el 15 de marzo, a visitar a mi familia, y por la pandemia estuve aquí hasta ahora. Son como 7 meses sin retornar a Santiago de Chile, y ahora regreso por el trabajo, que me esperan allá”, dijo a la AFP .



Con 33 millones de habitantes, Perú es tercero en América Latina en número de decesos por la pandemia (32 742) , después de Brasil y México. También lo es en contagios (828 169), detrás del gigante sudamericano y Colombia.



Perú tiene la tasa de mortalidad más alta del planeta, con 101,94 decesos por cada 100 000 habitantes, según datos de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.