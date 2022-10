Las atenciones de emergencias se retrasan por problemas logísticos

En Santo Domingo, agentes de Policía reportan contratiempos por fallas que registran los patrulleros de la entidad. Foto: Cortesía.

Bolívar Velasco y Modesto Moreta (I)

Ni los paramédicos y agentes de la Policía Nacional llegaron en forma inmediata para atender a los heridos del siniestro de tránsito ocurrido a las 06:40. Este hecho se registró en la avenida Albert Einstein, cerca al ECU 911 de la ciudad de Ambato, en Tungurahua, hace 14 días.

Diego S. y su hija de 11 años murieron en el percance. Su esposa y otra niña de ocho años quedaron heridas. Este es uno de los casos que activaron las alertas en cuanto a la eficiencia de las atenciones de los servicios del ECU 911.

En redes sociales, en estas últimas semanas se emitieron críticas por la nula llegada de patrulleros y ambulancias a los auxilios.

Uno de esos casos sucedió en la ruta del Sol, en Manabí, donde señalaron que una emergencia no tuvo respuesta oportuna. En el accidente de Ambato, los moradores del sector llamaron al ECU 911 y la emergencia, según cuentan, no fue atendida con rapidez.

Los socorristas y policías llegaron media hora más tarde. Santiago Gallardo, hermano de la víctima, contó que Diego se dirigía junto con su esposa a la escuela de las niñas cuando ocurrió el percance. “Fuimos los primeros en llegar. No entendemos por qué no fueron rápido, si están a pocas cuadras donde ocurrió el siniestro de tránsito. No había quién atienda a los heridos de inmediato”.

Cuando al fin arribaron los equipos de socorro trasladaron a los heridos al Hospital General. Pese a estos inconvenientes, el ECU 911 no ha dejado de despachar los servicios como entidad coordinadora para las atenciones.

Las autoridades aclararon que no se trata de un problema del sistema integrado como tal sino por la logística que se despliega en los territorios.

Se debe a inconvenientes con ambulancias y patrulleros, que tienen daños mecánicos y eso hace que exista un déficit e ineficiencia, según las denuncias. En Santo Domingo de los Tsáchilas, de 10 ambulancias que tiene el Ministerio de Salud Pública (MSP), solo dos funcionan a medias por problemas mecánicos, reconoció el director Distrital de Salud, Eduardo Tacuri.

La ayuda de la Cruz Roja y la firma privada Consulting Group atenúan esta carencia, en parte, con tres ambulancias disponibles. La jefa del ECU 911 en esta provincia, Karen Estrella, dijo que desde mayo pasado ha presentado solicitudes para que se atienda este inconveniente. En Guayaquil, Durán y Samborondón, el problema es similar.

El sindicato de choferes del MSP reveló que, tras un año de haberse anunciado un plan para renovar la flota de ambulancias, esto no ha sucedido. La Cartera de Salud señaló que está en marcha un proceso para el alquiler de ambulancias privadas.

Más allá del ámbito sanitario

No solo salud enfrenta estos inconvenientes. Las patrullas que tienen daños tampoco permiten ir a las emergencias con prontitud. Esto ocurre en Santo Domingo, donde solo 22 de 135 patrullas operan, pero con fallas. Para el exjefe del ECU 911 en Esmeraldas, Miguel Alarcón, lo más preocupante es que haya pocos patrulleros, cuando se trata de uno de los servicios con mayor demanda en todo el país.

El ECU 911 atendió 2 733 100 emergencias, entre enero y septiembre de 2022 a escala nacional. Los mayores requerimientos son por seguridad ciudadana, que representaron el 62% del total. En este segmento, las principales solicitudes fueron por patrullajes, para dispersar libadores.

