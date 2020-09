Así será la atención al usuario desde este 14 de septiembre en seis entidades públicas

LEA TAMBIÉN

Desde hoy, 14 de septiembre del 2020, en la Fiscalía, en los juzgados de Pichincha, en la Defensoría Pública y en la Defensoría del Pueblo rigen nuevas medidas de atención a los usuarios. Unos aumentaron el aforo para el público y otros, el número de personas que deberán trabajar presencialmente.

En cambio, las notarías y la Agencia Nacional de Tránsito mantendrán las mismas medidas establecidas durante la emergencia sanitaria. La idea es evitar un aumento en el número de contagios entre usuarios y servidores públicos.



El viernes 11 de septiembre, durante una sesión del COE nacional, se resolvió el retorno progresivo al trabajo en entidades públicas.



Además, la disposición es que las autoridades de cada entidad privilegien el teletrabajo en los casos que sea posible.



Eso deberá regir especialmente para los funcionarios de la tercera edad, para quienes tengan enfermedades catastróficas, discapacidades, que se encuentren embarazadas o en periodo de lactancia.



En las seis entidades se mantendrán las medidas de bioseguridad. El personal debe usar mascarillas, visores faciales, trajes y gel antibacterial. El usuario también tiene la obligación de llevar cubrebocas.



En todas las instalaciones están disponibles dispensadores de alcohol antiséptico, para las personas que realicen los trámites diarios.



La orden es que personal de limpieza desinfecte las oficinas a diario. Además, se instaló señalética en pisos y puertas. Según las autoridades, estas medidas permitirán que los ciudadanos respeten el distanciamiento social de dos metros.



En el caso de la Fiscalía, la disposición es que los ascensores sean utilizados solamente por dos personas a la vez.



También se prioriza el uso de canales virtuales, para que la gente no se exponga. Por ejemplo, se puede presentar una denuncia a través del correo oficial. Entre el 30 de marzo y el 24 de julio, 11 021 quejas se tramitaron de esa forma en el país.



A continuación, se detalla cómo será la atención al público en las seis instituciones.



Juzgados con nuevas reglas en Pichincha



El Consejo de la Judicatura de Pichincha (CJ) anunció que desde hoy, 14 de septiembre, sus oficinas comienzan a atender con un aforo del 50%. Hasta el viernes lo hacían al 30% de usuarios y funcionarios.



El director nacional de la Judicatura, José Crespo, dijo que en esta semana la entidad emitirá nuevas directrices para la atención al público en el resto del país.



En este momento, los juzgados receptan los documentos por medio de ventanillas virtuales y de forma física, en las oficinas.



Las videoaudiencias se mantienen. La atención en las unidades de Flagrancia se mantiene las 24 horas, de lunes a domingo. En otras unidades judiciales la atención es de 08:00 hasta 17:00.



Fiscalía abre las oficinas en Quito



Las oficinas de la Fiscalía se abren desde hoy en Quito, de 08:00 a 17:00. Los despachos de la capital permanecieron cerrados al público desde marzo para evitar el contagio de covid-19.



Desde esta mañana, los usuarios podrán presentar las denuncias o acceder a información sobre sus expedientes judiciales.



Para quienes deseen, la entidad también mantiene ventanillas virtuales. Las oficinas comenzarán a atender con una capacidad del 50%. Igual ocurrirá en el resto del país.



En el caso de Quito, la falta de atención en las oficinas hizo que los afectados recurran con frecuencia a las oficinas de la Policía Judicial a presentar sus denuncias.



Notarías atienden con cita previa



El fin del estado de excepción no implicó cambios en la forma de atender al público en las notarías del país. Desde el 11 de mayo pasado, el Consejo de la Judicatura dispuso que para acceder a los 62 servicios, los usuarios primero deben llamar a la oficina y obtener una cita.



La idea es evitar aglomeraciones. Además, los interesados deben enviar por correo los documentos requeridos en cada trámite y luego solo acuden a firmar.



La atención al público es de 08:00 a 17:00. Los funcionarios de notarías que tienen enfermedades preexistentes, que son de la tercera edad o se encuentren embarazadas no realizan trabajo presencial. Permanecen en casas y hacen teletrabajo.



Defensoría Pública recibirá a más usuarios



Las personas que requieran la atención de un defensor público pueden acudir presencialmente a las 194 oficinas que operan en el país.



Desde hoy, la entidad trabajará al 50% de su capacidad física. Hasta la semana pasada lo hacía al 25%.



En estas oficinas, el ciudadano puede obtener asesoría en temas penales, laborales, civiles, movilidad humana, violencia intrafamiliar, adolescentes infractores. Además, asisten a víctimas de violencia de género, resuelven conflictos de inquilinato o pensiones alimenticias a través de mediación.



La atención al público es de 08:00 a 17:00. Los defensores que operan en las unidades de flagrancia trabajan 24 horas, en turnos rotativos.



Defensoría del Pueblo con 30% en oficinas



Las 24 oficinas que la Defensoría del Pueblo tiene en el país aumentarán su aforo. Desde hoy pasan del 15 al 25% de la capacidad.



En Quito, este servicio se suspendió desde el 28 de junio por el aumento de contagios. Pero hoy se reanuda el trabajo presencial.



En el país, de los 400 funcionarios, el 30% se reintegra al trabajo presencial y semanalmente se incorporarán poco a poco hasta llegar al 90% a fines de este mes.



En octubre solo harán teletrabajo los mayores a 65 años, mujeres embarazadas, mujeres que están en período de lactancia, personal con discapacidad y con enfermedades catastróficas.



La jornada es de 08:30 a 17:00, de lunes a viernes.



ANT opera sin aumentar el aforo



El director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Juan Pazos, aseguró que las medidas adoptadas durante la emergencia sanitaria se mantendrán hasta que los niveles de contagios en el país disminuyan.



No se aumentará el aforo para los usuarios. Actualmente, en las agencias del país se opera con el 50%.



Tampoco se incrementará el número de funcionarios que asiste presencialmente. En este momento se labora con el 25% y el resto trabaja desde sus domicilios.



Para acceder a los 212 servicios, el usuario debe obtener un turno en la página oficial. Se atiende de 08:00 a 14:00. Además, se puede consultar en un chat que se halla en la web institucional.