Así es la atención en el Registro Civil en la emergencia sanitaria

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con la ampliación del toque de queda, que rige desde el 25 de marzo del 2020, el Registro Civil redujo el horario para la inscripción de defunciones. Este es el único servicio presencial que se presta en las 23 ventanillas de la entidad de 08:00 a 12:00.

Para realizar este trámite el ciudadano debe presentar el certificado de defunción emitido por un médico. La inscripción se puede hacer hasta 48 horas después de ocurrido el fallecimiento, explicó Vicente Taiano, director de la institución.



La atención al público se brinda con medidas sanitarias. Antes y después de cada jornada las oficinas son desinfectadas, el personal cuenta con protección (mascarillas, guantes, alcohol y gel antibacterial). Además, los usuarios esperan su turno manteniendo a una distancia de un metro y medio entre sí, detalló el funcionario.



Mientras continúa la emergencia sanitaria la atención presencial en la Dirección Nacional de Registro Civil y Cedulación está suspendida, salvo para las inscripciones.



Los demás servicios están disponibles por Internet. A continuación un listado de lo que debe saber para acceder al sistema.



1. Qué documentos se obtiene en línea





Los procesos en línea están alojados en la Agencia Virtual, que se encuentra en la página web del Registro.



En este espacio se puede acceder a la emisión de certificados de nacimiento, de matrimonios, de unión de hecho, certificado de defunción; y de identidad y estado civil.



Para continuar con los trámites en línea el ciudadano debe ingresar el código dactilar que está al reverso de su cédula.



En caso de que una persona no lo tenga puede escribir a enlinea@registrocivil.gob.ec, con sus nombres completos, número de cédula, y en el asunto: “Solicito código dactilar” y un funcionario del Registro Civil receptará su pedido.



En la página en línea se elige el trámite, se paga con tarjeta de crédito y se descarga el documento en el computador, el cuál se puede imprimir y es válido para los trámites.



2. Qué pasa si se pierde la cédula



El certificado de identidad y estado civil es útil para los ecuatorianos que no poseen su cédula. Este documento contiene los mismos datos que la cédula y durante el estado de excepción, contará con la misma validez.



“Hemos comunicado a las instituciones, públicas y privadas, para que este documento sea como una cédula. Es válido. Solo se lo puede usar mientras dure la medida de excepción”, describió Tainao e informó que los servicios en Agencia Virtual están habilitados las 24 horas.



Taiano señala que mientras siga la emergencia ninguna institución (pública o privada) podrá rechazar este papel.



Respecto a los ciudadanos extranjeros, el tiempo de vigencia de las cédulas de identidad, cuya condición de ciudadanía registra “extranjera”, se aplicará lo dispuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores.





3. Qué pasa si la cédula expiró



Las cédulas de identidad que caduquen durante el estado de excepción tendrán validez por tres meses contados a partir del 16 de marzo pasado. Mientras continúe la emergencia sanitaria el documento expirado no puede ser rechazado.





4. Inscripción de nacimientos





En caso de nacimientos, los padres tienen un plazo de 90 días para la inscripción ordinaria del menor, de acuerdo con la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.



La diligencia se podrá realizar una vez que finalice la emergencia sanitaria. El nacimiento está previamente registrado en el aplicativo de Registro Electrónico de Datos Vitales (Revit), en el hospital, al nacer.





5. Qué pasa con los pasaportes



La entidad a anunció que el proceso para emisión de pasaportes está suspendido. El Registro Civil reagendará las fechas una vez termine la emergencia sanitaria.



6. Qué pasa con los matrimonios



La entidad a anunció que los matrimonios están suspendidos. El Registro Civil reagendará las fechas una vez termine la emergencia sanitaria.