269 188 personas con discapacidad, atendidas en esta emergencia

Durante la emergencia sanitaria por el covid-19, 269 188 personas con discapacidad y sus familias han recibido atención mediante llamadas telefónicas por parte de la Misión Las Manuelas. Así se ha brindado información sobre cómo prevenir el contagio y se ha coordinado con distintas instituciones del Estado.

“Desde el Plan Toda Una Vida no hemos descansado. Las Manuelas han brindado acompañamiento telefónico a miles de personas con discapacidad. Con estas llamadas, también coordinamos visitas y atención personalizada. La Misión no se detiene y continuaremos trabajando por el cumplimiento de los derechos de los ecuatorianos”, sostuvo Rocío de Moreno, presidenta Ad Honorem del Plan Toda Una Vida.



Como parte de las visitas domiciliarias, los Médicos del Barrio del Ministerio de Salud proporcionaron atención y medicinas. Asimismo, las brigadas de la Misión Las Manuelas se sumaron a la campaña Dar Una Mano sin Dar la Mano, para entregar kits alimenticios a personas con discapacidad.



Las brigadas de la Misión Las Manuelas llegaron al hogar de los padres de Lissette Cepeda, una menor con síndrome de Down de 15 días de nacida, quienes recibieron alimentos y pañales. La pequeña nació con problemas de salud. Además se le ayudó para que acceda al proceso de cedulación y la solicitud de calificación de discapacidad.



“Me sorprendió la inmediatez. A los dos días de estar mi hija internada en el hospital, recibí la llamada de Las Manuelas quienes me visitaron en mi casa para brindarnos todo el apoyo que necesitábamos. Estoy muy agradecido”, indicó Eduardo Cepeda, padre de Lissette. Fausto López, quien tiene cáncer de columna, también fue atendido, luego de que se conociera su caso.

El Médico del Barrio le entregó medicamentos y la brigada del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), un kit de alimentos. Además, se levantó el registro social y se coordinó atención para sus dos hijos de 12 y 8 años, por parte del Ministerio de Educación.