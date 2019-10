Mercados en Quito atienden parcialmente y analizan cerrar este 9 de octubre del 2019

LEA TAMBIÉN

La atención en varios mercados de Quito es parcial este martes 8 de octubre del 2019. Según los comerciantes, hay dos factores que inciden en el comportamiento del comercio.

La primera es el temor a que se registren saqueos en sus puestos. El segundo es que los productos están escaseando debido al cierre de vías, que se registra desde el sábado pasado y que impide que los camiones lleguen con normalidad.



En el mercado América, el 50% de los locales de frutas y verduras no abrió hoy, mientras, en el patio de comidas, solo 4 de los 20 locales están atendiendo. El viernes pasado en este espacio se registraron intentos de saqueo.



“Estamos trabajando a medias porque hay temor de los comerciantes y de los mismos clientes que no quieren salir o no pueden venir porque no hay transporte. Los compañeros comerciantes prefieren no abrir”, explicó Alfredo Lozano, presidente de este mercado.



En el puente de Chillogallo esta mañana se registraron incidentes con manifestantes que quemaban llantas, por lo que el mercado Las Cuadras, ubicado en el sector, cerró sus puertas.



En el mercado Mayorista solo el 40% de los puestos laboran hoy, según Jorge Salinas, representante del mercado. Él explica que desde el viernes empezó a reducirse el número de camiones que llegan desde la Sierra centro principalmente, por los bloqueos.

Salinas dijo que, por esto, se está registrando una importante baja en el abastecimiento de productos como papa, cebolla, tomate, zanahoria y brócoli. “Mañana abriremos con tino y precaución, esperamos tener resguardo policial. Pero si hay peligro de saqueo, tendremos que cerrar”, acotó.



Jorge Morocho, comerciante de este mercado, cuenta que desde que empezó el bloqueo de vías, los camiones que llegan tardan más porque toman rutas alternas y esos desvíos han derivado en un incremento importante en los fletes. Por ello, algunos comerciantes no están abasteciéndose en los centros de producción, debido a las alzas en los precios de estos servicios de transporte.



Él cuenta que un flete del Carchi a Quito costaba normalmente USD 200, pero con el paro y la eliminación del subsidio, los camiones ahora cobran por cada saco de producto que transportan. “Imagínese, hay camiones que ahora cobran más porque se dan la vuelta por Esmeralda o el Oriente y cobran USD 7 a USD 8 por cada saco, si llevan 300 sacos son más de USD 2 000”.

En el sector de San Roque el principal problema es el temor ante posibles saqueos. Fidel Betún, secretario de Frente de Defensa del Mercado de San Roque, cuenta que hoy la mayoría de locales, tiendas y bodegas en la zona están cerrados. Mientras tanto, otros que sí abrieron, decidieron cerrar más temprano.



Juan Báez, presidente de la Federación de Mercados, Ferias y Plataformas del Distrito Metropolitano de Quito, dijo que dialogaron con dirigentes de la mayoría de mercados que forman parte del gremio y decidieron que mañana (9 de octubre del 2019) no trabajarán, "por precautelar la seguridad de las instalaciones y de los comerciantes".



Además, dijo que el desabastecimiento es cada vez mayor. "Ya casi no estamos recibiendo producto y lo poco que llega, está muy caro. Así no podemos trabajar", dijo.

La Federación agrupa a 56 mercados. Báez precisó que entre los mercados más grandes que no abrirán mañana están el mercado de Chiriyacu y el de Las Cuadras. El dirigente añadió que, como Federación, se unirán mañana a la marcha en apoyo a los reclamos del pueblo indígena.