¿Cuándo acudir a un hospital si es diagnosticado con covid-19?

En ciudades como Quito, las casas de salud se encuentran nuevamente al tope de su capacidad, debido al incremento de pacientes sintomáticos respiratorios que acuden en busca de atención. Nuevas carpas para la atención y áreas acondicionadas para más pacientes con covid-19 se habilitaron.

Pero no todos quienes son diagnosticados con la nueva cepa de coronavirus deben acudir a una casa de salud. Este lunes 25 de enero del 2021, EL COMERCIO conversó con la neumóloga del hospital del IESS Quito Sur, Carina Coronel, quien detalló cuándo se debe acudir a un hospital por coronavirus.



Es importante, dijo, que los médicos sugieran a sus pacientes, “más ahora que el sistema de salud público y privado está colapsado”, que puedan tener una medición objetiva de severidad en sus casas. Para eso la especialista recomienda la compra de un saturador de oxígeno que permita monitorear qué tan grave está el paciente con covid-19.



Nivel de saturación de oxígeno



Gran parte de neumonías, indica Coronel, no causan síntomas. “No enfrentan falta de aire, eso ocurre cuando realmente está muy avanzada la inflamación pulmonar y es más difícil frenarla”.



Todo depende del tiempo de evolución de la enfermedad en cada paciente. “Por lo general los primeros siete días a partir de que inician los síntomas, la condición es leve, como una gripe. A partir del séptimo día es que, en promedio, empieza a haber compromiso pulmonar pero es importante que se tenga el saturador de oxígeno desde un inicio para que sepan cuál es su oxigenación normal”



El nivel normal es más de 90, recuerda la neumóloga, quien pone un ejemplo: “si un paciente con tres días de covid-19 mide su saturación y tiene 95, él sabe que esa es su normalidad. Si en el décimo día de su enfermedad, a pesar de que no siente nada, se mide y tiene 88 puede darse cuenta que ha bajado muchos puntos en relación a su normalidad”



Ese, explica Coronel, es un signo que sugiere que hay compromiso pulmonar. Pero advierte que incluso cuando la saturación está dentro de lo normal se pueden detectar alarmas. “Hay gente que oxigena muy alto, por ejemplo 96%, y en segunda fase de enfermedad empieza a oxigenar 91%, que sigue siendo normal pero de su normalidad bajó cinco puntos”.



Respiración



Las personas diagnosticadas con covid-19, indica la médica, también pueden ir al hospital cuando tienen falta de aire u opresión torácica, pues se trataría de síntomas pulmonares. “El resto, dolor del cuerpo, fiebre, secreción nasal, son síntomas que se consideran leves y se pueden solventar con tratamiento sintomático en casa”.



Enfermedades crónicas



Para pacientes con comorbilidades importantes como la diabetes, insuficiencia renal crónica o enfermedades pulmonares crónicas, Coronel sugiere que desde el inicio de la enfermedad acudan a un hospital para poder hacer una evaluación de laboratorio. “Si es necesario una tomografía y valoración integral porque ellos sí tienen un factor de riesgo pesado para progresión viral, especialmente los diabéticos, que tienen riesgo más alto de sobreinfección bacteriana durante el proceso de la enfermedad”.



Otros síntomas



También, dice Coronel, deben asistir a una casa de salud para ser evaluados, los pacientes con covid-19 que presenten fiebre persistente de más de 10 días, quienes tengan expectoración con sangre, aquellos que tengan más de 20 respiraciones por minuto o una respiración agitada. “Parte importante de las neumonías por covid-19 son asintomáticas, por eso no deberíamos guiarnos solo por síntomas”.