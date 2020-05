¿Cómo operará el comercio a domicilio en la nueva normalidad en Ecuador? Mire las preguntas frecuentes

LEA TAMBIÉN

La etapa de nueva normalidad en Ecuador, que comenzará el lunes 4 de mayo del 2020, permitirá que las actividades comerciales se reactiven, en el caso de las poblaciones que comiencen con semáforo en rojo, solo si venden a domicilio.

Durante la etapa de confinamiento que se vive desde el pasado 17 de marzo del 2020, el servicio a domicilio solo estaba habilitado para comida y medicinas.

No obstante, en la nueva normalidad bajo semáforo en rojo, se permitirá que todo negocio opere a través de estos mecanismos de entrega puerta a puerta, explicó Juan Carlos Díaz -Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil.



Estas son las preguntas más frecuentes sobre cómo va a operar en comercio en esta nueva etapa para las poblaciones en semáforo en rojo.



¿Puedo abrir mi local y atender a los clientes con medidas de bioseguridad?



Recuerde que desde el 4 de mayo funciona la modalidad de semáforos en las poblaciones. En el semáforo en rojo no se puede abrir negocios no esenciales para atender clientes. La venta debe ser desde la bodega o local al punto de entrega, receptando el pedido por teléfono, Internet u otro canal no presencial.



¿En qué horarios se podrá hacer pedidos a los comercios?



Desde el 4 de mayo del 2020 podrá hacer pedidos a domicilio desde las 07:00 hasta las 22:00.



¿Qué cosas puedo pedir a domicilio?

Puede solicitar todo tipo de producto a cualquier negocio de venta formal, siempre que cuente con servicio de entrega a domicilio. Además también podrá hacer pedidos de servicios de reparación. Así lo informó María Paula Romo, ministra de Gobierno.



¿Las ventas a domicilio se realizarán solo a través de aplicaciones móviles o couriers autorizados?



Según Juan Carlos Díaz- Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, la entrega a domicilio no necesariamente debe hacerse a través de estas aplicaciones o couriers. Si el negocio cuenta con vehículos propios, puede hacer las entregas en ellos siempre que cuente con salvoconductos y el negocio sea formal.



¿Qué requisitos deben cumplir los comercios para operar desde el 4 de mayo?



Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, menciona que el principal requisito de los comercios es contar con protocolos de bioseguridad para el manejo de los productos y para la entrega de los mismos. Esta Cámara y otros gremios empresariales del país diseñaron protocolos de bioseguridad para que los comercios sepan cómo operar.



Entre las recomendaciones que se da a los negocios están: contar con facturación electrónica, privilegiar el uso de pagos digitales y desinfectar los billetes y monedas.



Otro requisito indispensable es contar con canales de distribución a domicilio y con canales de recepción de pedidos no presenciales (teléfono, Whatsapp, redes sociales, plataformas online propias).