Atención de bancos será parcial en el feriado por fiestas de Quito

Durante el feriado por las fiestas de Quito, que arranca este viernes 6 de diciembre del 2019, la atención de los bancos será parcial, solo en la capital de lo ecuatorianos.

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) detalló que este viernes 6 de diciembre, las entidades bancarias en Quito solo atenderán a través de cajeros automáticos, corresponsales no bancarios (tiendas, farmacias y otros locales que ofrecen el servicio) y mediante los canales de banca digital. En el resto del país la atención bancaria será normal, pues no es feriado.



Los clientes en Quito también podrán acudir a las agencias bancarias que tienen horario diferido; es decir, aquellas entidades que están dentro de centros comerciales.



El viernes 6 de diciembre del 2019 se conmemora los 485 años de la fundación de Quito. Esa jornada será de descanso obligatorio solo en la capital del Ecuador. Así lo dispone la Ley de Feriados vigente desde diciembre del 2016, que establece los días libres (asueto no recuperable) a nivel nacional y por provincias de Ecuador para conmemorar tanto las fiestas generales como las celebraciones locales.