El ataque al edificio de la Contraloría se dirigió en un chat

El incendio a la Contraloría General del Estado fue un ataque planificado y coordinado a través de un grupo de Whatsapp. Esa es la línea de investigación que trazaron los agentes a cargo de este caso, en el que 37 personas están procesadas, incluidos seis adolescentes.

En los teléfonos celulares incautados, los investigadores hallaron un chat denominado Grupo Libertador, que fue eliminado a las 20:00 del sábado 12 de octubre, horas después de que un grupo de encapuchados ingresara violentamente a las instalaciones de la Contraloría.



En el chat, esta entidad era identificada como ‘Casa Blanca’ y se encontraron instrucciones como estas: “Hay que irnos a ese lugar”. “Diríjanse al quinto piso”. “No se descubran los rostros”. “Si les cogen destruyan todos los teléfonos”.



En otros textos se habla sobre los policías y su ubicación.



Se describe cuántos antimotines existen, cuántos agentes del grupo de caballería y escuderos operan y en qué esquinas se hallan. “Ya vienen por la calle Tarqui”, “hay que salir a recibirlos”, dice un mensaje.



Para los investigadores, esto constituye una evidencia clave para demostrar que el incendio fue concertado.



El informe del Cuerpo de Bomberos establece que las llamas se iniciaron en los parqueaderos, en donde fueron incinerados tres buses y cinco autos. Pero también hay pistas de que se provocaron incendios en el cuarto y quinto pisos, donde funcionaban las áreas de Revisión de Informes y Predeterminaciones.



Otras áreas en donde hubo incendios provocados fueron talento humano, despacho del Contralor General y el lugar en donde estaban las declaraciones juramentadas.



Además de los mensajes, en el expediente judicial también constan como evidencias los videos grabados por las cámaras que no fueron afectadas.



En las imágenes se observa a grupos de jóvenes, de entre 15 y 30 años, que ingresan a las oficinas y recorren los pasillos.



Los desconocidos se acercan a los escritorios y lanzan los documentos, abren los cajones, esparcen las carpetas por los aires y rompen sillas, puertas y paredes flotantes.



La noche del 12 de octubre, un grupo de policías ingresó al edificio desde una terraza, detuvo a adultos y aisló a menores de edad (ver infografía).



Este Diario conversó con uno de los procesados, quien no recibió prisión preventiva.



El joven afirmó que ese día había “instigadores”, quienes llamaban a “terminar con la opresión y el gobierno corrupto”. “Los ánimos estaban muy encendidos y hubo muchos que participamos sin pensar en las consecuencias”.



El grupo fue procesado por terrorismo, que se sanciona con cárcel de hasta 13 años. El pasado 31 de octubre, los menores recuperaron su libertad gracias a un hábeas corpus.



Sin embargo, este recurso no suspende las investigaciones y para ellos el expediente seguirá abierto. Los investigadores indican que entre los procesados hay miembros de un colectivo juvenil, quienes tendrían nexos con grupos políticos.



Sin embargo, los menores de edad afirman que solo son estudiantes. “Estábamos participando de las protestas contra el paquetazo, nada más”, comentó uno de los menores.



Además de los procesados por terrorismo, la Fiscalía presentó cargos en contra de otras cuatro personas por daño a bien anejo. Ellos fueron detenidos el 8 de octubre, después de que una turba intentara ingresar a la Contraloría. Ese día, el grupo destruyó una cámara.

Por eso, el día del incendio uno de los principales dispositivos no grabó lo que sucedía. Ahora se indaga si este hecho está relacionado con el ataque.