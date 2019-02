Diana Atamaint: ‘Los observadores sí podrán hacer entrevistas’

LEA TAMBIÉN

¿En qué contexto se dio el cruce de cartas entre la Misión de Observación Electoral de la OEA y el CNE sobre la exclusión de los observadores?

La OEA (Organización de Estados Americanos) va a estar presente a través de una entidad técnica que es Capel, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, puesto que estas elecciones son de carácter seccional. La misión internacional generalmente actúa cuando son elecciones de carácter nacional. Sin embargo, sí tenemos una, la del Consejo de Participación Ciudadana, pero la prioridad es la observación técnica que el Ecuador requiere para madurar de forma más efectiva los procesos electorales a través de esta observación y de los informes que objetivamente luego nos entreguen.