Diana Atamaint dice que Luis Loyo era parte del equipo de Esthela Acero

Salió vitoreada por un grupo de personas que se apostó en los bajos de la Fiscalía General del Estado, en el centro de Quito. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, acudió este jueves, 2 de julio del 2020, a rendir su versión libre y voluntaria, como parte de una investigación de un presunto tráfico de influencias. La denuncia fue ingresada por Jeannine Cruz y Luis Flores, legisladores de Creo.

La consejera electoral, Esthela Acero, prefirió ingresar por el estacionamiento del edificio. No se la vio pero según personal del CNE sí dio su declaración. Ambas se presentaron a la diligencia, a rendir su versión sobre la contratación del exdirector de Procesos Electorales, Luis Loyo, quien en diciembre del 2019 se declaró culpable en un proceso abreviado, por el delito de tráfico de influencias.



La titular del CNE dijo que los delitos de Loyo no fueron cometidos dentro de la institución. Aseguró que el hoy recluído era parte del “equipo asesor de Esthela Acero cuando entró al CNE”. Meses atrás, en la Asamblea Nacional, reconoció que se contrató a Loyo por recomendación de Acero.



Ayer, dijo que todos los consejeros hacen requerimiento de personal, al igual que las áreas técnicas de la institución. “Es un procedimiento normal que se lleva. En el CNE, no ha habido un concurso de méritos y oposición, se dan contrataciones por servicios ocasionales, o contratos de nivel jerárquico superior que son de libre remoción. Y se hace a través de la verificación de las carpetas que se tienen en el momento”, indicó.

Junto a la presidenta del CNE estuvo Jorge Acosta, su abogado y expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE). Acosta argumentó que su cliente dijo todo lo que conoce. Y que presentó la documentación sobre el “escogitamiento del personal y cómo funcionan los dos tipos de contrataciones”. Agregó que se explicó la diferencia entre el presupuesto ordinario y el de elecciones. Pero no dio más detalles.



Atamaint también habló del examen de Contraloría que predetermina su destitución, por no eliminar a los movimientos Fuerza Compromiso Social (correísmo), Libertad es Pueblo, Juntos Podemos y Justicia Social. Asegura que están dentro de los plazos para presentar sus alegatos. Argumenta que los cuatro movimientos observados por Contraloría fueron calificados durante los periodos de Juan Pablo Pozo y Nubia Villacís.