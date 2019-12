Diana Atamaint: ‘la bancada de Creo se quiere apoderar del CNE’

LEA TAMBIÉN

La presidenta del Consejo Electoral (CNE), Diana Atamaint, dijo que la Asamblea Nacional ha cumplido el debido proceso en el pedido de juicio político en su contra y espera que la Comisión de Fiscalización la notifique para presentar las pruebas de descargo.

“Los temas del juicio político son fácilmente desvirtuarles y estaré para responder y desvirtuar”, señaló la funcionaria la mañana de este martes 10 de diciembre del 2019. Ella asistió al acto de lanzamiento del Primer Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, en Guayaquil.



El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) calificó la solicitud este martes 10 de diciembre, por unanimidad, la solicitud de juicio. Ahora la respectiva comisión tendrá un mes para preparar el informe de acuerdo con las pruebas de cargo y descargo que se recojan.



Atamaint dijo que es evidente la supuesta intención de que “la bancada Creo se quiera apoderar del CNE de cara a las elecciones del 2021. Nosotros no nos vamos a detener en el trabajo que es preparar las elecciones. No nos va a detener ningún juicio político”.



El pedido de juicio fue presentado por los asambleístas Jeannine Cruz y Fernando Flores, del movimiento Creo, el 26 de noviembre pasado.



Según Atamait, en un eventual juicio político y destitución de su cargo le correspondería asumir la presidencia al vicepresidente, Enrique Pita, que es de Creo.



“Para cualquier candidato que se pueda presentar de esa bancada, puesto el interés de Creo, nosotros estamos tomando las medidas necesarias para garantizar transparencia y respeto a la voluntad popular en las elecciones del 2021. Nosotros no estamos para hacer favores ni tapar infracciones electorales anticipadas venga de donde venga”, añadió.