Consejo Nacional Electoral dice que las elecciones del 2021 peligran por fallos en los equipos

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, advirtió este martes 11 de diciembre de 2020 de que peligra la realización de las elecciones de 2021 si no se adquieren nuevos equipos para superar la "crítica" situación de la plataforma tecnológica del sistema electoral.

En una rueda de prensa, el CNE presentó un informe técnico de la situación informática de su institución con miras a las elecciones presidenciales y legislativas previstas para febrero del próximo año, en el que mencionó la necesidad de comprar nuevos equipos debido a que unos ya están obsoletos, mientras que otros tienen muchos años de uso.



"Si no realizamos estas adquisiciones y este cambio de la parte técnica e informática, lamentablemente, no es que está en riesgo el proceso electoral, no se podrá realizar", advirtió antes de señalar que la realidad "es crítica" y que en el CNE están en "emergencia".



De acuerdo a Atamaint, "el 98% de los servidores tienen más de ocho años de uso y han rebasado la vida útil".



Detalló que están obsoletos 158 de los 162 servidores, que son los encargados de procesar el reconocimiento inteligente de caracteres, escrutinios, resultados y bases de datos.



"Si eso está obsoleto, no se pueden llevar adelante elecciones limpias, transparentes y con responsabilidad", aseguró.



La próxima semana el CNE dará a conocer el presupuesto que requiere para renovar la plataforma y su presidenta exhortó al Ministerio de Finanzas a que tome en cuenta los plazos que se deben cumplir para realizar la licitación y adquisición de equipos.



Explicó que los procesos de contratación deberían empezar a partir de la segunda semana de marzo, para llegar a la prueba técnica el próximo 7 de enero, y tener todo el equipo tecnológico listo para el simulacro del 15 de enero de 2021.



Con una proyección de 13.828.748 electores, el CNE calcula un incremento del 7,89% de votantes para las elecciones de 2021, frente a los 12.816.698 del proceso electoral de 2017.



Asimismo, advierte de un incremento del 4,53% en las juntas receptoras del voto con 41 910 mientras que en 2017 fueron 40 093.



La entidad electoral anunció el lunes que la primera vuelta de las próximas elecciones presidenciales se realizaría el 7 de febrero de 2021, tres semanas antes de la fecha inicialmente prevista.



Esta decisión se adoptó luego de que equipos técnicos del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) recomendaran ayer al pleno del ente rector de los comicios ajustar la primera ronda presidencial, que se tenía prevista para el 28 de febrero del próximo año.



En caso de que ninguna de las fórmulas presidenciales lograra la mayoría necesaria para ganar la elección en la primera ronda, se realizará una segunda vuelta de votaciones el domingo 11 de abril con los dos candidatos más votados.



En esas selecciones se elegirá al sucesor del actual mandatario, Lenín Moreno, quien ha insistido en que no se presentará a la reelección, pese a estar facultado por ley a la posibilidad de postular a un nuevo mandato.