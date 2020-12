Atamaint dice que candidaturas son irrenunciables y que si hay delitos la Justicia debe investigar

La Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, se pronunció acerca del retiro del apoyo de la dirigencia de Unión Ecuatoriana al postulante Giovanny Andrade. Ella dice que las candidaturas son irrenunciables y si hay delitos que investigar, eso debe ser tratado por la Justicia.

"Hemos visto que se manifiesta esta situación. Dos cosas: el pueblo ecuatoriano debe conocer que las candidaturas calificadas y en firme, son irrenunciables y no hay posibilidad legal ni constitucional de acatar esa solicitud que se hace; en segundo lugar, si se hace referencia de un supuesto plagio, eso es un delito que tiene que ser denunciado ante la justicia ordinaria", dijo hoy, jueves 10 de diciembre del 2020.



Agregó: "Nosotros tenemos sanciones que tienen que ver con infracción electoral, incluso eso le corresponde al TCE; nosotros como ente administrativo revisamos el cumplimiento de requisitos para ser candidatos y entre ellos el plan de Gobierno, en este caso de acusarle de plagio al ser un delito, no le corresponde ni en el plano electoral, ni en lo administrativo, ni en lo jurisdiccional, sino poner la denuncia ante las instancias de la justicia ordinaria".



Esta mañana, César Rodríguez, coordinador del Unidad Ecuatoriana, anunció que esa tienda política se retira el respaldo a Andrade y que no se utilizará el Fondo de Promoción Electoral para hacer propaganda por esa candidatura.



Sin embargo, el artículo 108 del Código de la Democracia dice: "Las candidaturas a cargos de elección popular, una vez calificadas e inscritas son irrenunciables".



El equipo de comunicación de Andrade aseguró que el candidato ofrecerá un pronunciamiento.