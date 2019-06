Presidenta del CNE dijo que hay aportes que ‘llaman la atención’ en el caso Arroz verde

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, acudió este miércoles 26 de junio del 2019 a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, para hablar sobre el caso Arroz verde.

Atamaint informó que, entre los depósitos realizados a Alianza País en el 2012, aparece el de una persona que entregó USD 55 000. Dijo que "llama la atención", pues el aportante "no declaró Impuesto a la renta".



Otro depositó USD 27 021 a Alianza País y por Impuesto a la renta del 2011 reportó ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) USD 78,59. En el 2013 su declaración fue de USD 32 430.



Una tercera persona aportó USD 12 607 en 2012 y no registró Impuesto a la renta. Además, su nombre constaría en la investigación de los Panama Papers.



Estos dineros para la campaña fueron depositados en Ban Ecuador, según la Presidenta del CNE. Dijo que esta información fue entregada por el exprefecto de Pichincha Gustavo Baroja el pasado 18 de junio. Ese día habría remitido una lista de aportantes.



"Estamos frente a otra de las tramas de corrupción del correísmo. Solo un partido manejó el CNE durante 10 años", dijo Ángel Gende, asambleísta de la Bancada de Integración Nacional.



Por su parte, el asambleísta Daniel Mendoza, manifestó que "hay que averiguar cada nombre para que den fe de que tenían conocimiento de aquello. Coimas y sobornos no fueron a parar en campaña. ¿Cómo determinar? Hay que identificar la ruta del dinero".



A la reunión también fueron convocados los expresidentes del CNE Juan Pablo Pozo y Domingo Paredes, pero no asistieron.



Atamaint anunció que toda la información ya fue entregada a la Fiscalía. Ofreció entregar un análisis de todos los partidos políticos.