Las playas de Atacames, Tonsupa, Súa, Same y Tonchigüe se abren este 5 de agosto; ¿qué no se puede hacer?

Las primeras playas que recibirán al turismo luego de cinco meses de cierre por la pandemia del covid-19 en Ecuador son las del sur de Esmeraldas. Después de la autorización del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, la autoridad local decidió que este miércoles 5 de agosto del 2020 volverán a abrir los balnearios de Atacames, Tonsupa, Súa, Same y Tonchigüe.

La reapertura de estas playas está prevista para las 10:00 en Atacames, con la presencia de María Paula Romo, ministra de Gobierno; Rosi Prado de Holguín, ministra de Turismo, y Juan Zapata, director del Ecu-911. En el acto se pondrá en funcionamiento el sistema Distancia 2, que monitoreará las aglomeraciones y dará alertas a la ciudadanía a través de cámaras.



Las playas de Atacames son parte de la lista de las 40 autorizadas por el COE nacional para volver a funcionar. Sin embargo, destinos como Manta y Crucita, en Manabí, o Salinas y Montañita, en Santa Elena, postergaron su reapertura. La ministra Romo informó que, después de que se ha autorizado la reapertura, la decisión final pasará por cada COE cantonal.



El alcalde y presidente del COE de Atacames, Freddy Saldarriaga, señaló este martes 4 de agosto que existen las condiciones para la reapertura de manera técnica de las playas del cantón, de acuerdo con protocolos sanitarios de bioseguridad.



El funcionario señaló que tras una reunión previa con el COE cantonal de Atacames se decidió dar paso a que los turistas puedan llegar hasta Atacames, Tonsupa, Súa, Same y Tonchigüe desde el 5 de agosto.



Saldarriaga indicó que los locales que no hayan cumplido con los protocolos no van a poder abrir hasta que se verifiquen los requisitos establecidos por el COE. Aunque, muchos de esos negocios, ubicados en el malecón, ya cuentan con sus permisos en regla.

El Comité de Operaciones de Emergencias Cantonal (COE-C) ha resuelto la reapertura de playas en el cantón Atacames, a partir de este miércoles 5 de agosto de 2020, pero cumpliendo normas de bioseguridad, para evitar mayores posibilidades de contagio#MiVeranoEnAtacames 🏖️ 🏊 🌞 pic.twitter.com/e1TyIgpDqB — Alcaldía Atacames (@MuniAtacames) August 4, 2020



“Queremos reiniciar, pero eso también va implicar que las personas cumplan con las disposiciones como el distanciamiento y el uso obligatorio de mascarillas”, sostuvo el Alcalde de Atacames.



La directora de Turismo del Municipio de Atacames, Nancy Basurto, precisó que 80 hoteles están habilitados para recibir a los turistas que decidan viajar a Atacames, así como 10 restaurantes que pasaron la calificación.



Desde la semana anterior, en los condominios ubicados en Tonsupa se ha observado la presencia de turistas o propietarios de departamentos que llegaron hasta allí para pasar unos días.

Por eso, locales como tiendas y restaurantes de Tonsupa han reabierto para atender a los pocos que decidieron viajar hasta las playas del sur de la provincia de Esmeraldas.





¿Qué no se puede hacer en la playa?



1. Prohibido andar sin cubreboca. Es obligatorio el uso de la mascarilla fuera del espacio acuático. Se recomienda utilizar mascarillas no desechables para evitar afectaciones al ecosistema marino costero.



2. Prohibido aglomerarse. El distanciamiento físico será de dos metros entre cada visitante, o entre personas que no pertenecen al mismo grupo.



3. Prohibido actividades de contacto con terceros. No se permiten actividades deportivas, masajes, tatuajes, trenzas y otras que impliquen contacto físico o que involucren a dos o más personas, en el área definida para el uso de bañistas y visitantes.



4. Prohibido cursos sin autorización. Se permiten clases promovidas por escuelas o instructores de surf, buceo, kitesurf y deportes similares, siempre que exista un protocolo de bioseguridad, con un máximo de 5 participantes por instructor y el distanciamiento físico de dos metros entre cada persona será tanto en tierra como en el mar.



5. Prohibido instalar parasoles juntos. En cualquier playa se debe mantener una distancia de 3 metros por 3 metros para cada parasol personal o grupal; dejando una distancia de 3 metros entre cuadrantes.



6. Prohibido levantar carpas grandes. No está permitida la instalación de tiendas (carpas) para grupos que superen las 6 personas a fin de evitar concentración de dentro de las zonas de playa.



7. Prohibido colocar carpas juntas. En la delimitación de espacios de playas se formarán cuadrantes de 4 metros por 4 metros para cada tienda (carpa).



8. Prohibido ventas informales. Está prohibido el comercio itinerante o ventas ambulantes en las playas, para evitar aglomeraciones y expendio de alimentos que no cumplan normas sanitarias.



9. Prohibido un balneario sin puesto de salud. Las playas deben contar con puestos de primeros auxilios, equipados con termómetros y herramientas de protección individual, y establecer un procedimiento para el aislamiento de casos sospechosos de covid-19.



10. Prohibido puestos de carretas juntos. En las áreas de playa, la distancia entre carretas de venta será de 3 metros y ese mismo distanciamiento entre filas.