Atacames reabre sus playas el miércoles 5 de agosto

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las playas de Atacames, Same, Tonsupa, Súa y Tonchigüe, en el sur de la provincia de Esmeraldas, se reabrirán al público el miércoles 5 de agosto del 2020.

La reapertura de estos balnearios se hará a las 10:00 en Atacames, con la presencia de María Paula Romo, ministra de Gobierno; Rosi Prado de Holguín, de Turismo; y Juan Zapata, jefe nacional del Ecu-911. En el acto se pondrá en funcionamiento el sistema Distancia 2, que monitoreará las aglomeraciones y dará alertas a la ciudadanía.



Las playas de Atacames son parte de la lista de las 40 playas autorizadas por el COE nacional para volver a funcionar.



El alcalde y presidente del COE de Atacames, Freddy Saldarriaga, dijo que existen las condiciones para la reapertura de manera técnica de esos lugares, de acuerdo con los protocolos sanitarios.



El funcionario señaló que tras una reunión previa con el COE cantonal de Atacames se decidió dar paso a que los turistas puedan llegar hasta estos destinos.



Saldarriaga indicó que los locales que no hayan cumplido con los protocolos no van a poder abrir hasta que se verifiquen los requisitos establecidos por el COE. Aunque, muchos de esos negocios, ubicados en el malecón, ya cuentan con sus permisos en regla.



“Queremos reiniciar, pero eso también va implicar que las personas cumplan con las disposiciones como el distanciamiento y el uso obligatorio de mascarillas”.



La directora de Turismo del Municipio de Atacames, Nancy Basurto, precisó que 80 hoteles están habilitados para recibir a los turistas que decidan viajar a Atacames, así como 10 restaurantes que pasaron la calificación.



Desde la semana anterior, en los condominios ubicados en Tonsupa, se ha observado la presencia de turistas o propietarios de departamentos que llegaron hasta allí para pasar unos días.



Por eso, los locales como tiendas y restaurantes de Tonsupa han reabierto para atender a los pocos que decidieron viajar hasta las playas del sur de la provincia de Esmeraldas.





Manta no abrirá las playas



El COE de Manta decidió que postergará la apertura de sus playas. Santa Marianita, San Jacinto, Tarqui y Murciélago fueron autorizadas por el COE nacional para su funcionamiento.

Las autoridades de la Alcaldía de Manta definieron las reglas para la reapertura de las playas en ese cantón de Manabí. Foto: Twitter Alcaldía de Manta



Agustín Intriago, alcalde de Manta y presidente del COE cantonal, dijo que esta resolución se dio en base al informe del área de Salud, que recomienda mantener la restricción de lugares de aglomeración.



“En Manta la situación se ha mantenido estable, pero no es momento de bajar la guardia y por ello acogimos la recomendación, que será revisado en los próximos 15 días”, explicó Intriago.





Portoviejo y Puerto López tienen todo listo para el control



La playa de Crucita recibirá mañana oficialmente a los turistas. En este lugar se alistan operativos para controlar la afluencia de vehículos al ingreso del balneario. Además se utilizarán drones para controlar aglomeraciones en las playas, restaurantes y comercio.



En Puerto López, el COE decidió permitir el acceso de turistas en el malecón, ubicado cerca del muelle, con un aforo del 30%.





Uso de mascarillas, prohibición de ventas ambulantes y distanciamiento en las playas



Es obligatorio el uso de la mascarilla fuera del espacio acuático. Se recomienda utilizar mascarillas no desechables para evitar afectaciones al ecosistema marino costero.



El distanciamiento físico será de dos metros entre cada visitante, o entre personas que no pertenecen al mismo grupo.



No se permiten actividades deportivas, masajes, tatuajes, trenzas y que impliquen contacto físico o que involucren a dos o más personas, en el área definida para el uso de bañistas y visitantes.



Se permiten clases promovidas por escuelas o instructores de surf, buceo, kitesurf y deportes similares, con un protocolo de bioseguridad y tener un máximo de 5 participantes por instructor. Y el distanciamiento físico de dos metros entre cada persona será tanto en tierra como en el mar.



Se prohíbe la instalación de tiendas (carpas) para grupos que superen las 6 personas a fin de evitar concentración de dentro de las zonas de playa.

Las personas que acudan a las playas deben usar obligatoriamente la mascarilla y cumplir con el distanciamiento social. Foto: Twitter Alcaldía de Manta



Se prohíbe el comercio itinerante o ventas ambulantes en las playas, para evitar aglomeraciones, y expendio de alimentos que no cumplan normas sanitarias.



Las playas deben contar con puestos de primeros auxilios, equipados con termómetros y herramientas de protección individual, y establecer un procedimiento para el aislamiento de casos sospechosos de covid-19.



En cualquier playa, los parasoles de los usuarios que estén solos o en grupo deben estar a 3 metros de distancia cada uno.



En las áreas de playa, la distancia entre parasoles, carretas de venta o carpas será de 3 metros y ese mismo distanciamiento entre filas.



En la delimitación de espacios de playas se formarán cuadrantes de 4 metros por 4 metros para cada tienda (carpa); y 3 metros por 3 metros para cada parasol; dejando una distancia de 3 metros entre cuadrantes.