Atacames cuenta con el Centro de Atención Respiratoria Covid

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con una capacidad para acoger a ocho pacientes de covid-19, en Atacames se construyó el Centro de Atención Respiratoria Covid, que busca ayudar en el tratamiento de las personas contagiadas con el virus.

La entrega oficial se realizó el 2 de julio del 2020, pero su inauguración será este 13 de julio con la presencia de autoridades de ese cantón y del sistema de salud.



De las ocho camas, seis están dotadas con oxígeno y dos tendrán respiradores mecánicos, de acuerdo con Manuel Pallares, representante de la Fundación Raíz y Caemba, una organización no gubernamental que impulsó el centro médico.



En ese lugar se priorizará la atención para las personas vulnerables, así como para quienes por razones de salud, socioeconómicas o limitaciones de otra índole no pueden ser trasladados a los hospitales en Esmeraldas y Muisne.



La obra se financió con aportes de la Fundación Raíz Ecuador y consistió en el levantamiento de la infraestructura física del centro, valorado en aproximadamente USD 28 000.



El otro aporte lo hizo el fideicomiso ‘Por Todos’, creado por el empresario Roque Sevilla, que entregó USD 70 790, destinados al equipamiento del centro.



Por ahora se cuenta con los fondos económicos para solventar la operación del centro por un máximo de dos meses. Sin embargo, deben cubrirse los costos de operación luego de ese periodo, explicó Pallares.



Aunque el Ministerio de Salud dará a la alimentación de los pacientes, se necesita unos USD 6 000 al mes, solo para equipos de protección para el personal médico, ocho en total, entre especialistas y enfermeras.



El centro se levantó en un terreno prestado por el Club de Leones en la vía Tonsupa-Atacames, sector Torino. La coordinación para la construcción se realizó con el Distrito Atacames-Muisne del Ministerio de Salud Pública.



Los represente de la Fundación Raíz explicaron que esa sala de tratamiento intermedio está adaptada a las condiciones requeridas; por ejemplo, en la salas covid no hay aire acondicionado y las paredes cuentan con aislamiento térmico.



La superficie de 75 m2 tiene un diseño que facilita el trabajo con enfermedades infecciosas, es decir, áreas esterilizadas, espacios amplios y protocolos de bioseguridad avalados por el Ministerio de Salud.



El cantón Atacames no cuenta con infraestructura hospitalaria estatal y la que existe pertenece al Vicariato. Esta tiene 19 camas y no hay espacios dedicados exclusivamente para el tratamiento respiratorio que requieren los pacientes con covid-19, por eso son llevados a Esmeraldas.



Con el centro se pretende también evitar la congestión de los hospitales Delfina Torres de Esmeraldas y el de Muisne, que cada día registran más pacientes con síntomas de covid-19, donde están habilitadas 9 camas en hospitalización y 27 en cuidados intensivos.