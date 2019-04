Assange pasa su primera noche detenido e inicia combate contra su extradición

LEA TAMBIÉN

Julian Assange, que pasó su primera noche detenido, se enfrenta desde este viernes 12 de abril del 2019 a un largo combate judicial en Londres en torno a su extradición a Estados Unidos, tras pasar casi siete años refugiado en la Embajada de Ecuador en Reino Unido.

El australiano de 47 años, que las autoridades estadounidenses quieren juzgar al considerarlo una amenaza para su seguridad por las filtraciones de WikiLeaks, estaría detenido en la prisión pública de Wandsworth, según la prensa británica, aunque oficialmente el lugar de su detención no ha sido comunicado.



Esta prisión, destinada a presos que presentan un “riesgo de evasión” , está al sur de Londres y es la “más sobrecargada” del país, con cerca de

1 600 reclusos, según un informe de inspección de 2018.



Julian Assange fue acusado el jueves 11 de abril por la justicia británica de no haber comparecido ante un tribunal, delito pasible de un año de cárcel. El veredicto se conocerá en fecha ulterior.



El fundador de WikiLeaks había sido detenido el jueves en la sede de la Embajada ecuatoriana, después de que Quito le retirara su derecho de asilo, en virtud de una orden de arresto británica de 2012, por acusaciones de violación y agresión sexual en Suecia, y de una demanda de extradición estadounidense por “hackeo informático”.



Assange dice no



“¿Acepta usted la demanda de extradición?” le preguntó el juez Michael Snow durante su comparecencia judicial.



En el 'box' de los acusados, Assange, vestido con una chaqueta negra, los largos cabellos atados atrás en una cola de caballo, y con una larga barba blanca, respondió de forma negativa. La demanda estadounidense será así examinada en una audiencia el 2 de mayo.



El australiano va a “pelearse” contra esta demanda de extradición, declaró después de su comparecencia su abogada Jennifer Robinson. Para esta letrada, la detención de Assange “crea un peligroso precedente para los órganos de prensa y para los periodistas” de todo el mundo.



Assange está acusado de haber ayudado a la exanalista de Inteligencia estadounidense Chelsea Manning a obtener la contraseña para acceder a miles de documentos clasificados como ultrasecretos. La plataforma WikiLeaks de Assange difundió cientos de miles de documentos secretos del ejército y la diplomacia de Estados Unidos.



Tras su detención, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que pidió su extradición para juzgarlo por “conspiración para cometer intrusión (hackeo) informática”, por lo que puede ser condenado hasta a cinco años de prisión en Estados Unidos.



Acusación suplementaria



Pero “no hay ninguna garantía de que no se produzca una acusación suplementaria” una vez que esté “en territorio estadounidense”, advirtió el redactor jefe de WikiLeaks, Kristin Hrafnsson, que llamó al Gobierno británico a oponerse a la demanda de extradición.



“El gobierno británico debe asegurarse que un periodista no será jamás extraditado a Estados Unidos por haber publicado documentos y videos (que muestran) asesinatos de ciudadanos inocentes”, añadió.



El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, también instó al gobierno conservador de Theresa May a “oponerse” a esta extradición “por haber expuesto pruebas de atrocidades en Irak y en Afganistán”.



“En Reino Unido, nadie está por encima de la ley”, dijo May el jueves ante la Cámara de los comunes. “Julian Assange no es un héroe”, opinó por su lado el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt.



Según el ministro de Justicia Sajid Javid, el coste de su estadía en la Embajada de Ecuador fue de 13,2 millones de libras (15,26 millones euros, unos USD 17,28 millones) de 2012 a 2015 para la policía británica, obligada a vigilarlo las 24 horas del día para eventualmente detenerlo si dejaba la Embajada.



En Suecia, la abogada de la mujer que acusa a Julian Assange de violación en 2010 indicó el jueves que iba a pedir a la Fiscalía la reapertura de la investigación tras la detención del fundador de WikiLeaks en Londres.



“Haremos todo para que los fiscales vuelvan a abrir la investigación sueca y que Assange sea entregado a Suecia y juzgado por violación” indicó Elisabeth Massi Fritz el jueves a la AFP.