Las pertenencias de Assange bajo diligencia judicial; su defensa reclama

Funcionarios de la Fiscalía, con apoyo de la policía de investigaciones, cumplen hoy 20 de mayo de 2019 una diligencia procesal en la embajada del Ecuador en Londres a fin de identificar e incautar pertenencias de Julian Assange "que pudieran servir como indicios de la posible comisión de delitos".

Así lo informó esta mañana la Cancillería ecuatoriana al precisar que los funcionarios judiciales "no conducirán una investigación especializada in situ con respecto a los bienes que sean eventualmente incautados, que se enviarían al Ecuador para ser analizados con posterioridad".



La actividad de la Fiscalía se enmarca en la ley ecuatoriana y cuenta con la autorización de juez competente, indicaron las autoridades.



Por su parte, la defensa de Assange, a través de un comunicado, aseveró que "la indispensable cadena de custodia ya se ha roto" en esta diligencia. Además rechazó que el Estado no permitiera la presencia del Relator especial de la ONU para el derecho a la privacidad.



Los abogados de Julián Assange dicen que no estarán presentes "en la confiscación ilegal de sus pertenencias, que han sido solicitadas por las autoridades de los Estados Unidos de América".



El material incluye dos manuscritos de Assange, así como sus

documentos legales, registros médicos y equipos electrónicos. La

incautación de sus pertenencias viola las leyes que protegen la

confidencialidad médica y legal, así como también las protecciones

propias de la prensa, agrega su equipo jurídico.



Según la Cancillería, la diligencia de la Fiscalía se lleva a cabo en atención al pedido de asistencia judicial presentado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de conformidad con la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (Convención de Nassau).



Agrega que no es la primera vez que el Estado recibe una solicitud de este tipo y que en caso que la Fiscalía decida incautar alguna de las pertenencias de Assange con propósitos de investigación judicial, éstos serán remitidos al Ecuador según los procedimientos legales aplicables.



Si de los análisis que efectúe la Fiscalía se concluye que algunos de los bienes incautados se deben transmitir a los peticionarios de asistencia judicial, se procederá a hacerlo siguiendo las normas y procedimientos legales de rigor. Las pertenencias que no sean incautadas por la Fiscalía se pondrán a disposición de los representantes de Assange, concluye el Ministerio.



Assange está recluído en una cárcel de Londres desde el 11 de abril pasado cuando Ecuador le retiró el asilo. Eso por, según la versión del Gobierno ecuatoriano, haber violado unas medidas cautelares de la justicia británica.