Julian Assange dispuesto a entregarse si le aseguran que no será extraditado a EE.UU. 

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012, estaría dispuesto a entregarse a la justicia del Reino Unido si se le asegura que no será extraditado a Estados Unidos, dijo este viernes, 26 de octubre del 2018, uno de sus abogados.

“Él podría afrontar esa situación, claro que lo podría hacer. Pero lo que se está solicitando de parte del equipo legal es de que exista el aseguramiento necesario que después de esa condena no sea extraditado a Estados Unidos”, dijo el ecuatoriano Carlos Poveda, uno de los abogados de Assange, al canal Ecuavisa.



La justicia británica mantiene una orden de detención contra Assange por incumplir obligaciones de su libertad condicional cuando era acusado de supuestos delitos sexuales cometidos en Suecia.



Aunque las causas suecas no prosperaron, el creador de WikiLeaks teme que si deja la embajada pueda ser extraditado a Estados Unidos, por difundir miles de secretos oficiales de esa nación a través de su página web.



“En la justicia británica él (Assange) podría estar inclusive condenado de tres a seis meses” de cárcel, indicó Poveda.



Agregó que la seguridad de que no será entregado a Estados Unidos es la “condición sumamente importante” para que el australiano de 47 años pueda someterse a la justicia británica.



El jueves, el procurador general , Íñigo Salvador, planteó dos alternativas para solucionar el caso Assange: que se entregara a la justicia o que permaneciera en la Embajada bajo reglas sobre visitas, comunicaciones y condiciones de salubridad, cuyo incumplimiento derivará en la “terminación del asilo”.