Aspirantes a la Vicepresidencia no tienen filiaciones partidistas

Las especulaciones terminaron ayer 6 de diciembre del 2018, luego de que el presidente Lenín Moreno confirmara los nombres de la terna para designar al próximo Vicepresidente de la República; que no tienen afiliación partidista.

El anuncio lo hizo en el Palacio de Carondelet, luego de un diálogo que mantuvo con cinco periodistas de diferentes radios del país. Muy cerca del Mandatario estuvieron el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, y la ministra del Interior y Secretaria de la Gestión Política encargada, María Paula Romo.



Moreno buscó tres características en los nombres que propuso. La primera, no pertenecer a la militancia de Alianza País (AP). También evitó nominar a funcionarios de su círculo cercano o que pertenezcan a algún partido o movimiento político.



Y en tercer lugar, ubicó personas que tengan “un pasado claro, honesto y de trabajo en beneficio del país”, dijo.



A criterio de Moreno, Otto Sonnenholzner, Nancy Vasco y Agustín Albán, en ese orden, cumplen con esos parámetros.



Después de anunciar su terna, el Presidente firmó el documento que estaba dirigido a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas.

Enseguida, la ministra Romo trasladó la terna a la sede de la Legislatura. Romo apuntó que los nombres seleccionados por el Mandatario corresponden a ciudadanos que “han contribuido con el país desde ámbitos distintos a la política partidista” .



La secretaria de Gestión Política encargada se reunió con Cabezas y los líderes de las bancadas legislativas. En la cita participaron Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano (PSC); Guillermo Celi (SUMA); Luis Pachala (Creo), y siete legisladores oficialistas.



Debido a esta reunión se retrasó una hora la sesión del Pleno en la que se tramitó la renuncia de María Alejandra Vicuña a la Vicepresidencia.



La dimisión de Vicuña fue aceptada con 94 votos a favor, con base en una resolución presentada por el legislador Eliceo Azuero y sin debate de por medio. Fue una decisión unánime, aunque los cerca de 30 asambleístas correístas no se registraron en sus curules para participar en la votación.



En sus puestos colocaron unos carteles en los que se mostró la frase: “Jorge Glas Espinel, vicepresidente constitucional de la República electo por el pueblo. Preso político de este Gobierno”.



Después de aceptar la renuncia de Vicuña, las bancadas reaccionaron ante la conformación de la terna del Ejecutivo.

Ximena Peña, coordinadora de AP, anunció que su grupo apoya los nombres propuestos, aunque el Primer Mandatario no haya incluido a nadie de la organización política.



Se trata de gente que “genera confianza y credibilidad”, dijo Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano (PSC), al anunciar que su bloque respaldará a Sonnenholzner para la Vicepresidencia.



Fabricio Villamar y Roberto Gómez, de Creo, resaltaron los perfiles escogidos por el presidente Moreno. Sin embargo, el bloque todavía no decide a quién apoyará.



Eliceo Azuero, del BIN, resaltó que en el Ejecutivo haya “primado el sentido común”. En cambio, el correísta Pabel Muñoz opinó que la terna demuestra que “al Presidente Moreno no le interesa Alianza País”, movimiento político que actualmente preside.



Las organizaciones sociales también reaccionaron ante los nombres propuestos para la Segunda Magistratura.

José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), “aplaudió” que no se haya considerado a personas vinculadas al correísmo ni a “grupos económicos de poder”. Ayer, Moreno recibió a las centrales sindicales en Carondelet.



El secretario general de la Presidencia, José Agusto Briones, adelantó que el futuro Vicepresidente debe acreditar honestidad, ser una persona comprometida con los principios del Gobierno y ser “totalmente apolítica”, subrayó.



Según el analista Max Donoso, Moreno eligió perfiles que además de no tener participación política conocen del tema económico y administrativo. A su criterio, el mensaje con la terna es que el futuro Vicepresidente ayudará a aterrizar el plan económico en lo que resta del período. Además, considera que Moreno confirma su distanciamiento de AP.



El politólogo Simón Pachano, en cambio, cree que no fue una decisión adecuada. El experto sostiene que el Vicepresidente debe establecer lazos y acuerdos con diversos sectores. “Considero que fue un error buscar un Vicepresidente alejado de la política”.



Además, recordó que la principal función del Segundo Mandatario es subrogar al Presidente, en caso de su ausencia temporal o definitiva.



La Presidenta de la Asamblea anunció que se tomará una resolución sobre la terna lo más pronto posible, aunque sin prisa. Desde ayer corren los 15 días de plazo para que se elija al nuevo Vicepresidente. Si en ese tiempo los legisladores no llegan a un consenso, por el ministerio de la Ley, se designará al candidato que encabeza la terna. En este caso, Otto Sonnenholzner.



Hasta el cierre de esta edición no se oficializó la fecha de la convocatoria para elegir al Segundo Mandatario.

Otto Ramón Sonnenholzner.



Es guayaquileño. Tiene 35 años.Se desempeña como radiodifusor. Integró la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores (AER). Tiene una especialización en Economía Internacional. Fue catedrático universitario de economía. Habla tres idiomas.

Nancy Vasco de Maldonado.



Quiteña, de 60 años. Estudió Comunicación Social en la Universidad Central. Es gerenta de Fresflor Comercial. Se desempeña como presidenta de la Fundación El Triángulo, una organización que trabaja en la inclusión de personas con discapacidad intelectual.

Agustín Albán Maldonado.



Nació en Guayaquil, hace 51 años. Fue asesor del Gobierno mexicano entre 1993 y 1994. Actualmente se desempeña como presidente del Consejo Educativo de la Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE), escuela de negocios en línea, con sede en Madrid, España.