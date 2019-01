Aspirantes a taxistas protestan en las afueras del Municipio de Quito

LEA TAMBIÉN

Un grupo de aspirantes a taxistas que resultaron calificados como idóneos en el proceso de asignación de cupos realiza un plantón de protesta en las afueras del Municipio, ubicado en las calles Chile y Venezuela, Centro Histórico de Quito.

Ellos solicitan la entrega de los informes favorables para la constitución jurídica de las nuevas operadoras. Asimismo, piden al Concejo Metropolitano que apruebe la ordenanza para la asignación de los 12 905 cupos entregados por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).



Ellos arribaron a la Plaza Grande desde las 00:00 de este lunes 21 de enero del 2019. Visten chompas gruesas para soportar el frío de las madrugadas, también instalaron carpas. "¡No nos mueven y no nos moverán!", "¡Queremos los informes!", gritan los manifestantes.





Allí hay cerca de 300 personas. Los dirigentes aseguran que desde el viernes se organizaron en la manifestación, luego de que en las mesas de trabajo convocadas por el alcalde Mauricio Rodas no se lograron acuerdos.



Ellos aseguran que no se irán de la Plaza Grande hasta que el Municipio les solucione el problema, porque van más de un año en el proceso de asignación de cupos y no hay soluciones. "El señor alcalde debe tomar conciencia de que nos escuchen. Queremos trabajar legalmente", manifestó Rodrigo Altamirano, de 68 años.



Pedro Tenesaca, de 47, trabaja en el norte de la urbe. Asegura que en la avenida Manuel Córdova Galarza (vía a la Mitad del Mundo) no les permiten trabajar con el documento de idóneos que les entregó la AMT. "Queremos respuestas urgentes".



Marianella Baño es gerente de una de las compañías que aspira constituirse. A su juicio, el Concejo Metropolitano no se reúne para la entrega de los informes jurídicos de las compañías.



Con preocupación, ella contó que los taxis amarillos con placas blancas son apresados y no les respetan el documento de idoneidad. "Por favor, que aprueben en sesión la continuidad del proceso y se entreguen los informes".