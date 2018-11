7 100 aspirantes a taxistas no calificaron como idóneos en el proceso 2017 - 2018

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En las instalaciones del Centro de Capacitación de Agentes Civiles de Tránsito del Parque Bicentenario, en el norte de Quito, comenzó este lunes 5 de noviembre del 2018 el proceso de formalización de los aspirantes a taxistas que fueron calificados como no idóneos en el período 2017-2018.

Decenas de conductores se acercaron a ese lugar para presentar su documentación. Julio Puga, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), informó que cerca de 7 100 personas no calificaron en el anterior proceso.



“Luego de que el Concejo Metropolitano resolviera dar una nueva oportunidad, y se genere un nuevo proceso de convalidación y subsanación de documentos, nosotros la cumplimos”, manifestó Puga.



El chofer Rolando Enríquez se acercó la mañana de este lunes al Bicentenario. Aplicó en la regularización del 2011, pero no logró calificar. “Tengo todo listo, espero salir favorecido en esta oportunidad”. En la actualidad, él trabaja de forma informal en San Antonio de Pichincha.



Lo mismo vive Walter Gamboa, quien labora en el sector de La Planada, en el norte de la urbe. “Antes me faltó un solo documento, el de no adeudar al Municipio”. Su objetivo es regularizarse para mantener a su familia.



Julio Córdova, de Conocoto, contó que en la anterior convocatoria presentó toda la documentación. “Quiero regularizarme, ya no quiero tener problemas legales. Si no resulto favorecido, continuaré trabajando como antes”.



Puga informó que decenas de computadoras y servidores fueron implementados para recibir la información de los interesados, desde las 08:00 hasta las 12:00. También de 13:00 a 17:00. Ellos atenderán a los ciudadanos que consideran que fueron descalificados sin razón. Con cámaras de video se registrarán los trámites. Si la demanda de interesados se incrementa, esos horarios pueden extenderse.

Se estableció un calendario que se basa en el último dígito de la cédula de identidad:



- Lunes 5 de noviembre: 1 y 2

- Martes 6 de noviembre: 3 y 4

- Miércoles 7 de noviembre: 5 y 6

- Jueves 8 de noviembre: 7 y 8

- Viernes 9 de noviembre: 9 y 0



La nueva calificación se realizará desde este lunes 5 hasta el viernes 9 de noviembre. Quienes no alcancen en sus respectivos días pueden hacerlo el viernes como rezagados, pero se dará prioridad a quienes tengan los dígitos 0 y 9 para agilizar los trámites.