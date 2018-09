Juez falló a favor de 70 aspirantes a policías que no ingresaron al proceso de selección por estatura 

LEA TAMBIÉN

Cuando William Rodríguez, defensor de los 70 aspirantes a policías, salió de la Unidad Judicial de Carcelén este viernes, 7 de septiembre del 2018, fue aplaudido por los jóvenes en señal de agradecimiento. Según los aspirantes, recuperaron la ilusión de servir a la institución que siempre soñaron.

El juez Gonzalo Santillán aceptó el recurso de protección de los 70 jóvenes que esperaron afuera del predio la respuesta. El magistrado consideró que se habían vulnerado los derechos de protección jurídica y el derecho a la igualdad.



De esta forma, se tendrá que comunicar al Ministerio del Interior y a la Policía que los jóvenes deben reingresar al proceso de selección. Quienes fueron apartados por no cumplir con el requisito de la estatura podrán rendir las pruebas psicológicas y físicas para ser policías.



La audiencia comenzó a las 14:00 de este viernes. Los jóvenes que no pudieron entrar al proceso de selección por no cumplir la estatura mínima esperaron con ansiedad la resolución del juez.

La defensa, abogados de la Procuraduría, Ministerio del Interior y Comandancia de la Policía, asistieron al lugar para desestimar la acción de protección que interpusieron los jóvenes.



Ninguno de los argumentos de la defensa fueron tomados en cuenta por Santillán.



William Rodríguez, representante de los afectados, previo a la audiencia, señaló que iba a demostrar que se “violó la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad y no discriminación y el acceso al empleo”.



Además, el jurista exigió USD 138 000 por concepto de reparación a los jóvenes que han sido afectados psicológicamente y han cruzado cursos para poder acceder a la Policía.



Harold Burbano, defensor de derechos humanos, también asistió a la audiencia. Burbano señaló que los 70 jóvenes presentes tienen el derecho a acceder al proceso. Además, le propuso al juez la reparación integral, es decir que se dicten medidas de no repetición de este hecho.



Uno de los requisitos para los aspirantes a la Policía Nacional es que los hombres midan mínimo 1,68 metros y las mujeres 1,57 metros.