4 280 aspirantes están en carrera electoral a 48 horas de convocatoria a comicios

El Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé convocar oficialmente a las elecciones generales en Ecuador el jueves 17 de septiembre del 2020. Sin embargo, a criterio del consejero de minoría, Luis Verdesoto, podrían existir irregularidades en el proceso.

A través de una conferencia de prensa virtual, Verdesoto cuestionó posibles vulneraciones en el texto para llamar a los comicios y en la aprobación de la convocatoria. El consejero argumenta que el Pleno del CNE debe respetar los tiempos establecidos en el Código de la Democracia.



Verdesoto dice que primero se debe aprobar el texto de la convocatoria y otorgar un plazo de al menos dos días para que la ciudadanía y los actores políticos puedan solicitar acciones de corrección o impugnación. Solo después de ese tiempo, según el funcionario, se puede hacer la convocatoria a elecciones.



Además, Verdesoto cuestiona que en el borrador del texto difundido entre los consejeros no se haya incluido, por ejemplo, el número de asambleístas que se elegirán el 7 de febrero del 2021. “Se insinuó que estaban en espera de la ratificación del INEC, cuando la Ley establece que el número de asambleístas surge del último censo de población”, criticó el vocal.



Dice que, si se suprime el plazo para solicitar recursos, se atentaría al derecho a la tutela de los ciudadanos y se arriesga el proceso entero. “No se debe tener ninguna mancha de duda, peor incorrecciones en la convocatoria”. El consejero también reveló que 4 280 precandidatos aceptaron sus precandidaturas de forma presencial, para seguir en carrera electoral.



Además, reconoció que en los comicios seccionales del 2019 el Pleno, sin su presencia, ya vulneró ese derecho al momento de llamar a elecciones. Por ello pidió que no se vuelva a omitir este plazo y citó ejemplos de procesos pasados. “En el 2012 el Pleno resolvió aprobar el texto de la convocatoria en la sesión del 12 de octubre y la misma fue publicada el 18 de octubre. Mientras que, para las elecciones seccionales del 2014, la aprobación del texto se produjo el 11 de octubre y se convocó a elecciones el 18 de octubre de 2013”.



Verdesoto sugiere que se modifique unos días el calendario electoral para incluir un plazo para interponer recursos al llamado a elecciones. Sin embargo, minutos después de su conferencia de prensa, desde el CNE se anunció que se prevé aprobar el texto de la convocatoria el miércoles 16 de septiembre del 2020. Y que al día siguiente se efectuará la publicación y difusión de la convocatoria.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, desde Loja, informó los avances de las reuniones con el Ministerio de Finanzas para ajustar el presupuesto de USD 114,3 millones para organizar las elecciones. La titular adelantó que existen acuerdos para reducir los salarios que percibirán los trabajadores y técnicos que se contratarán para los comicios, sin relación de dependencia.



Entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre se realizará la inscripción y calificación de candidaturas. Sin embargo, aún no se han designado a las 24 Juntas Provinciales Electorales, quienes se encargarán de calificar a los aspirantes a asambleístas provinciales.