Los aspirantes a aduaneros, que aún no se gradúan, presentaron una acción de amparo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Vestidos con el uniforme pincelado de campaña, 250 aspirantes a vigilantes aduaneros llegaron hasta la Delegación del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), de Imbabura, en Ibarra, ubicada en el norte de Ecuador. No todos pudieron asistir.

Los abogados, que representan a 273 uniformados que esperaban graduarse en junio del 2018, presentaron una acción de amparo, el 11 de septiembre último. Los estudiantes, padres de familia y sus representantes judiciales tomaron esa medida, porque consideran que se les están vulnerando el derecho al trabajo, al no permitir que se gradúen e ingresen al Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), como estaba previsto.



La demanda fue formulada contra el Centro de Formación de Vigilancia Aduanera; la Dirección Nacional del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA); y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae). Mediante un comunicado, la Senae, informó, el 11 de septiembre pasado, que no puede pronunciarse porque no han sido notificados oficialmente.



Los aspirantes que provienen de varias provincias del país ingresaron al Centro de Formación Aduanera en mayo del 2017. Durante un año recibieron instrucción sobre control y patrullaje, comercio exterior, legislación aduanera, entre otros. El objetivo era graduarse y comenzar a trabajar en el SVA. Sin embargo, a finales de mayo pasado enviaron a los estudiantes a sus casas. Les informaron que les llamaría para informarles el día de la ceremonia de graduación. Pero, hasta ahora eso no ocurre. Es por ello que comenzamos a indagar que ocurría realmente, explica Wilson Galeano, padre de familia de un aspirante y representante de los afectados.

En medio de las indagaciones conocieron que la partida presupuestaria número 51 de la Senae, para la contratación de los nuevos aduaneros, fue afectada por el Decreto Ejecutivo 135 Política de Austeridad del 1 de septiembre del 2017. Es decir, no hay plata para contratarle.



Es por ello que los 273 aspirantes se sienten burlados. “No sabemos qué hacer”, comenta uno de los chicos. Andrea L., madre de un chico de 19 años comenta que su hijo dejó de lado el tercer semestre de Ingeniería Comercial en la universidad, con la esperanza de tener un trabajo seguro en corto tiempo. Su objetivo era ayudar a la familia. En la universidad le dijeron que tiene que “rendir pruebas para ingresar nuevamente y comenzar de cero”. Hay otras historias similares.



Dentro de este caso la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional solicitó a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial al programa de formación.