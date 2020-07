Cinco aspectos a considerar en caso de salir a espacios comunitarios por las vacaciones en tiempo de pandemia

LEA TAMBIÉN

Desde la semana de este lunes 29 de junio del 2020, los niños, niñas y adolescentes están oficialmente en su periodo de vacaciones. Dos profesionales de la salud recomiendan mantener estrictas normas de seguridad en caso de salidas a espacios comunitarios o áreas verdes.

La mayoría de cantones del país, entre ellos Quito, permanecen en el color amarillo dentro del sistema de semáforo implementado por el Gobierno Nacional para contener la propagación del covid-19. Así, los parques, por ejemplo, ya han sido habilitados.



Freddy Palma, médico ocupacional de la Universidad de Las Américas (UDLA) identifica cinco aspectos a tomar en cuenta para la salida a esos espacios comunitarios.



Primero



Asumir que la pandemia no ha terminado y que aún existe una alta probabilidad de contagio del covid-19. “El resto de medidas de seguridad que se puedan tomar deben partir de esa idea”, dijo el profesional de la salud.



Segundo



Salir con mascarilla, tener a mano alcohol o gel y mantener el distanciamiento.



Tercero



Según mencionó Palma, en el caso de los condominios o conjuntos habitacionales, se deben establecer horarios de uso de los juegos y áreas comunes para evitar las aglomeraciones.



Cuarto



No juntarse entre grupos familiares. Esto porque es posible saber el estado de salud de los miembros de un grupo familiar. Sin embargo, es difícil saber la situación del resto de familias que viven en el mismo lugar.



Para el epidemiólogo Mauricio Espinel, lo importante es mantener en todo momento el distanciamiento social. El experto recordó que no están permitidas las actividades en las que se puedan generar aglomeraciones.



Ambos profesionales recomiendan el uso de mascarilla. Para Palma, es preferible evitar las actividades físicas que demanden un esfuerzo extremo, porque en esos casos la mascarillas será un problema.



Quinto



Evitar deportes o actividades en las que participan muchas personas. Por ejemplo no es recomendable organizar partidos de fútbol o básquet, entre otros deportes.



Espinel señaló que no tiene ninguna efectividad la desinfección de los patios de las casas para que los niños jueguen. Lo que sí se recomienda en caso de mantener una reunión que involucre una comida es desinfectar la mesa y los utensilios.



Para este experto, otra sugerencia es que se privilegie actividades virtuales que se ofertan a propósito de las vacaciones. También es importante que se establezca un orden y tiempos para las actividades de los más pequeños.