Asociación Civil de Venezolanos insiste por amnistía migratoria en Ecuador y habla de fallas en entrega de visas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Asociación Civil de ciudadanos de Venezuela en Ecuador, Daniel Regalado, insistió hoy, viernes 14 de agsoto del 2020, por una amnistía migratoria, tras finalizar el proceso para que puedan aplicar a una visa humanitaria.

Una amnistía, explicó, permitiría una solución para que muchos puedan completar sus documentos para regularizar su situación y la exoneración del pago de los USD 50 del formulario para el trámite.



Regalado señaló que muchos no pudieron acceder a una visa humanitaria porque contaban con una tarjeta andina y no fue aceptada porque entre los requisitos estaban el pasaporte, récord policial y partida de nacimiento apostillada.



Aseveró que durante el proceso, que arrancó en agosto del año pasado y concluyó el 13 de agosto del 2020, se presentaron “muchos inconvenientes a nivel del sistema informático” y hubo una vulneración de derechos.



“Hay casos de personas que no fueron atendidas correctamente vía correo, tenemos personas que no pudieron cargar los documentos por fallas en el sistema, errores en los correos, una plataforma que no dio abasto y pocos funcionarios atendiendo a toda esta población”, dijo.



Regalado sostuvo que los más vulnerables fueron las familias con niños, pues debían acudir presencialmente a las coordinaciones zonales para presentar los documentos.



Agregó que el proceso se complicó también en los últimos cinco meses por las restricciones del covid-19, ya que muchos no pudieron aplicar por una visa humanitaria porque los documentos no llegaron desde Venezuela.



A su criterio, la entrega de visas humanitarias benefició a menos del 15% de los más de 300 000 ciudadanos venezolanos en el Ecuador.

Regalado manifestó que la pandemia mantiene a varios de sus connacionales sobreviviendo “con migajas” entregadas por organismos internacionales, ya que se suman a los miles de desempleados producto de la crisis.