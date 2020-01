Asociación Inocencio Tucumbi empezará con una denuncia en la Justicia ecuatoriana

LEA TAMBIÉN

La Asociación de Víctimas del Paro Inocencio Tucumbi iniciará sus acciones con una denuncia en la Fiscalía ecuatoriana. Así lo informaron sus integrantes la tarde de este miércoles 22 de enero del 2020, la instancia que se conformó alrededor de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Carlos Poveda, abogado del equipo jurídico de la Asociación, señaló que hasta el momento la Fiscalía no ha iniciado un proceso de investigación en lo relacionado con las víctimas que fallecieron en el contexto de las protestas en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles.



Ante esto, esta Asociación presentará una denuncia en la Fiscalía General “en el contexto general de los acontecido durante los 11 días de crisis que vivió el país”, en los primeros días de octubre del 2019.



Poveda no especificó una fecha para presentar esta denuncia. Manifestó que esperarán la respuesta de esa entidad de Justicia del Estado para después recurrir a instancias internacionales.



La Asociación de Víctimas maneja dos posibilidades hasta el momento. La primera es que un tercer país investigue los hechos. Para esto se invocaría el principio de jurisdicción internacional.



Poveda dijo que se puede recurrir a esa posibilidad en los casos en los que un país no sea capaz de investigar por sí mismo un determinado hecho. Citó como ejemplo lo ocurrido con el fallecido dictador Augusto Pinochet cuyo caso lo abordó España.



La segunda opción es llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El equipo jurídico analiza esa demanda y bajo qué argumentos se la realizaría. Al ser consultado sobre si podría ser por delitos de lesa humanidad, Poveda señaló que “cuando hay uso excesivo de fuerza y proviene de una autoridad del sector público se puede configurar ese tipo de delitos que sería susceptible de investigación”.



Esta instancia conformada tras las protestas de octubre hizo este pronunciamiento después de rechazar las declaraciones del presidente de la República, Lenín Moreno sobre la posibilidad de demandas internacionales en contra del Gobierno.



El pasado lunes 20 de enero, el presidente Moreno se refirió a la posibilidad de que el Gobierno Nacional sea demandado internacionalmente por uso excesivo de la fuerza en la contención de las protestas.



“Ecuador ha recibido con indignación la amenaza de quienes tentaron en contra de la seguridad de los ecuatorianos y en contra de la democracia de demandar al Gobierno por un supuesto uso excesivo de la fuerza en octubre”, señaló el Primer Mandatario.