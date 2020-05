¿Servicios de reparaciones a domicilio podrán operar desde el 4 de mayo?

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio a conocer este 1 de mayo del 2020, por medio de una cadena nacional, detalles sobre los protocolos que el país deberá seguir a partir del lunes 4 de mayo del 2020. Ese día Ecuador entrará en una nueva etapa de la lucha contra el covid-19, la del distanciamiento social.

La mañana de hoy, dijo Romo, el COE Nacional revisó "los trabajos técnicos de varias mesas que empiezan a publicarse" y que estarán disponibles para la ciudadanía en las página de los distintos ministerios y en la página de coronavirus Ecuador.

Estos tienen que ver con las actividades que empezarán a operar nuevamente desde el 4 de mayo del 2020. "La próxima semana junto con el comercio a domicilio también se incluyen los arreglos y asistencia técnica". Esto implica que servicios para corregir desperfectos en el hogar podrán funcionar desde el 4 de mayo.



Para esto, "se están haciendo todos los ajustes, las publicaciones de lo que ya han venido manejando que son los protocolos de seguridad, los protocolos para la preparación de alimentos, para las mascarillas, para la entrega", informó la Ministra.



"Es una precisión que va de la mano con la aplicación de la nueva regla para el comercio y las entregas a domicilio", aseguró Romo. Desde el 4 de mayo del 2020 las entregas a domicilio podrán hacerse hasta las 22:00, actualmente la normativa permite este servicio hasta las 19:00.



"Hemos recibido varias preguntas de si esto incluye el servicio técnico o los arreglos dentro del domicilio. Sí, sí incluye. Lo que estamos haciendo simplemente es responder a una inquietud, pero esta norma o esta previsión, esta actividad económica productiva ya estaba incluida en esa regla", afirmó.



Para esta actividad también se preparan protocolos sobre cómo debería proceder la persona que ingresa a un domicilio para realizar un arreglo como puede ser una fuga de agua o problema eléctrico. "Tenemos que regularizarlas, dar un protocolo, poner los horarios. Eso es lo que procuramos y lo que sucederá a partir del lunes".



Además aseguró que el COE ha recibido notificaciones de municipios "que resuelven ya entrar en el tema del semáforo, que escogen colores. También hemos recibido una notificaciones que hemos devuelto, que hemos respondido porque no se comprende bien el procedimiento".



Puso como ejemplo de las notificaciones que se han devuelto las que son enviadas por los alcaldes. "Lo que está establecido, lo que necesitamos es que sea el COE cantonal el que sesione, tome una decisión, analice. Entonces en estos casos estamos respondiendo o pidiendo que se envíe la resolución del COE cantonal".



Cinco cantones, de los 221 que tiene el país, han comunicado al COE sus resoluciones, aseguró Romo. Sin embargo, "no todas las comunicaciones se corresponden con el procedimiento", dijo la Ministra. Este es "convocatoria del COE cantonal y que se remitan las actas del COE cantonal. Por eso todavía no quiero anunciarlos, no quiero individualizarlos, porque tenemos que pedir y tenemos que esperar que se siga el procedimiento".

Romo también se refirió en su intervención al Día Internacional del Trabajo que se conmemora hoy. Al respecto dijo que "el Gobierno ha diseñado un plan para apoyar el empleo, para apoyar a las empresas para sostener la actividad económica y productiva. Por un lado, un plan que viene del Gobierno y por otro lado varios incentivos que podrían ser el resultado del debate de leyes en la Asamblea Nacional"



La mitad de la población que está con algún ingreso en el Ecuador está bajo relación de dependencia, aseguró, mientras que el otro porcentaje de la economía se mueve en la informalidad.



"Hoy no solamente es un día en el que se recuerda la importancia del trabajo como actividad en una fábrica, en una relación de dependencia, sino también el trabajo como motor de la economía, como motor de la producción de la sociedad y efectivamente es ahora uno de los focos de atención para esta próxima etapa".



Las medidas de aislamiento para frenar la propagación del covid-19 han obligado a algunas empresas a cerrar sus puertas. Trabajadores han sido desvinculados de sus actividades o han acordado reducciones de sus jornadas laborales y sus salarios.



"Muchas empresas están haciendo grandes esfuerzos para mantenerse abiertas, que han hecho grandes esfuerzos para pagar rol de pagos un mes, un mes y medio sin tener ningún ingreso y por eso en este momento hay que cuidar el empleo, hay que cuidar el trabajo, hay que cuidar las cadenas de pago, porque estamos en un momento en el que valora más que nunca esa actividad y esa actividad como motor de la sociedades. Tenemos que enfocarnos en eso en las próximas semanas", dijo Romo.