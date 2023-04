Así se vive en las tres zonas más caras de Quito

Tumbaco es uno de los sectores con mayor plusvalía de Quito. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Evelyn Jácome (I)

Las tres tienen algo en común: la exclusividad y la comodidad. Las tres zonas más caras de Quito son Tumbaco, Carolina (República del Salvador) y Quito Tenis (ver gráficos).

Ese es el resultado de un informe de mercado que realizó en marzo el portal Plusvalía en el que comparó los precios tanto de venta como de renta de las diferentes zonas de la capital.

Marcus Da Fonseca, gerente de marketing de Plusvalia, explicó que para tener una idea, el precio promedio de venta en Quito es de USD 1 229 el metro cuadrado, mientras en Tumbaco es de USD 1 683. La zona con el menor precio, en cambio, es Turubamba, con USD 644 el metro cuadrado.

En cuanto a costos por alquiler, las tres zonas lideran el listado. El alquiler mensual promedio de un departamento de dos habitaciones en Quito (70m2) es de USD 468.

En Tumbaco (la zona más costosa) es de USD 667 en promedio. El sector con los precios más bajos es la Kennedy, con USD 252 por mes.

Fernanda Valverde, corredora de bienes raíces, explica que entre las razones por las cuales los precios de venta son altos en esas zonas están la comodidad, la prestación de servicios y el lujo.

“Son las zonas más caras de Quito porque los edificios, por ejemplo, tienen acabados de primera y cuentan con amenities como gimnasios, zonas húmedas, espacios para coworking, entre otras. En el sector de La Carolina, por ejemplo, cuesta hasta USD 2 200 el metro cuadrado de construcción.

Jorge Ramón, expresidente del Tribunal de honor de la Cámara de la Construcción de Quito, considera que es probable que con la entrada en operación del Metro, ese rankin de las zonas más caras de Quito cambie, ya que los sectores ubicados en los alrededores de las estaciones se van a revalorizar y seguramente su plusvalía aumentará, sobre todo si el Municipio realiza mejoras de espacios verdes y zonas peatonales.

Dice que entre los sectores que despuntarán estarán el Bicetenario, donde se permitirá la construcción en altura.

A continuación, le contamos cuál es el precio promedio de venta y de renta de las tres zonas más caras de Quito y cómo se vive en esos sectores.

Así se vive en La Carolina

La República del Salvador, sector La Carolina es una de las zonas más caras de Quito. Archivo/ EL COMERCIO Precio de venta por m2: USD 1426 Precio de arriendo de 70 m2: USD 542

Armando Bastidas, 42 años

"Vivo en el edificio Marquis Plaza, ubicado en la República del Salvador Y Naciones Unidas. Lo que más me gusta de esa zona es lo céntrica que es. Esta es una de la zonas más caras de Quito.

Prácticamente puedes llegar caminando a bancos, restaurantes, cafeterías, parques, centros comerciales... Tienes todo a la mano. Esa es la mayor ventaja de este sector.

Además, los edificios son modernos y de lujo. Hay mucha comodidad. Todos los edificios tienen ascensores y áreas sociales muy lindas. Hay mucha limpieza, nunca hay basura ni malos olores en las áreas comunales.

La mayoría de edificios cuentan con mensajero, portero y una persona que hace la limpieza. Tenemos todos los servicios básicos y gas centralziado. Además, contamos con lavadoras y secadoras para la ropa.

Creo que el mayor problema es la congestión vehicular. Yo trato de hacer todos los trámites a pie, pero a veces sí debo sacar el vehículo y es un lío.

Por ejemplo, en ir caminando desde mi casa hasta el estadio Olímpico Atahualpa en hora pico me tardo cuatro minutos, pero en vehículo me demoro 30 solo en dar la vuelta por la República del Salvador por la calle Suecia.

La inseguridad es otro problema. A mí, gracias a Dios nunca me ha pasado nada, pero a unos vecinos sí, y a los clientes de los negocios también les han asaltado.

Ahora hay muchos locales en la vía principal. Algunos vecinos se quejan de eso, porque hay mucha gente y ruido, pero la verdad a mí no me molesta eso porque yo vivo en el séptimo piso y las ventanas del edificio son especiales para aislar el ruido. Yo no escucho ni cuando el vecino de al lado hace fiesta, menos voy a escuchar la bulla de abajo.

Yo soy propietario de dos departamentos en este sector. Este, en el que vivo junto a mi esposa y mi hijo, y otro que lo tengo rentado. Por un departamento de 100 metros cuadrados y un parqueadero cobraba USD 900 al mes, pero por la pandemia le bajé a USD 650. El otro mes ya nuevamente volveré subir la renta".

Así se vive en La Viña, Tumbaco

Tumbaco es otro de los sectores con mayor plusvalía de Quito. Foto: Archivo / EL COMERCIO Precio de venta por m2: USD 1683 Precio de arriendo de 70 m2: USD 667

Juan Armendaris, 50 años

"El sector donde vivo junto a mi esposa y mis dos hijos es muy tranquilo. Se llama La Viña y queda a unos 15 minutos del centro de Tumbaco. El clima es cálido y se siente el contacto con la naturaleza.

Me atrevo a decir que todos los lotes tienen dueño, solo hay unos pocos que están a la venta, pero son bastante costosos. Para tener una idea, un lote de 900 metros cuadrados cuesta USD 1 millón.

Los terrenos son grandes. El mío tiene 3 000 metros cuadrados, la casa no es tan grande. Tiene cuatro cuartos, un estudio, cuatro baños, sala, comedor, cocina , una bodega y un cuarto para la señora que nos ayuda en la limpieza. Además, tenemos una cancha y una pequeña piscina.

No se siente el aire contaminado, todo lo contrario. Aquí se tiene una muy buena calidad de vida, se respira aire puro. Es fácil llegar siempre y cuando se cuente con vehículo, caso contrario tocaría caminar demasiado.

Hay una línea de buses que pasa afuera de la urbanización, por el Club El Nacional, desde allí tocará caminar y sí es lejos. Pero todos los vecinos tenemos autos. En mi casa tenemos tres, uno para mí, mi esposa y mi hijo mayor.

Sé que esta es una de las zonas más caras de Quito. La urbanización tiene guardianía y sistema de videovigilancia y es bastante grande. Si por algún motivo se daña el carro, debes caminar hasta 20 minutos para salir a la principal.

Adentro de la urbanización no hay negocios y cuando se tiene una emergencia hay que salir en vehículo a Tumbaco".

Así se vive en el Quito Tenis

El Quito Tenis es otra de las zonas más caras de Quito. Foto: Archivo / EL COMERCIO Precio de venta por m2: USD 1262 Precio de arriendo de 70 m2: USD 500

Joaquín Samaniego, 58 años

"Me gusta mucho vivir en este sector porque tengo comodidad y tranquilidad. Además, es un lugar muy céntrico, todo está relativamente cerca. Vivo en la Hidalgo de Pinto y si quiero ir al centro o sur, subo a la Occidental, si quiero ir al sector financiero llego en 5 minutos.

Además tengo todo a la mano, incluso un centro comercial (el Bosque). También hay restaurantes cercanos muy buenos. Una de las cosas más importantes es que tenemos paz.

Yo salgo a caminar todas las noches con mi esposa por el barrio y el parque central. Vemos a vecinos que salen con sus mascotas a pasear. Aún cuando hay zonas cercanas que son peligrosas, donde yo vivo tenemos guardianía privada y estamos bien organizados.

Hay varios edificios de siete y ocho pisos, pero yo vivo junto a mi familia en una casa. Aquí los terrenos son amplios. El mío tiene 800 metros cuadrados y tengo un área para hacer asados. Se que los edificios pagan alícuotas altas. Un vecino, por ejemplo para USD 500 solo de mantenimiento y consejería.

Este sigue siendo una de las zonas más caras de Quito. Es un lugar muy calmado, no hay mucha bulla pese a estar cerca de calles importantes. Además tiene espacios amplios para caminar, parques, las veredas son muy bien cuidadas. Los vecinos queremos al barrio.

Otra de las ventajas es que contamos con el respaldo de la policía de la zona, siempre nos ayudan. Además, la vista desde esta zona es hermosa. Algunos amigos tienen departamentos en las partes altas de los edificios y se ve el norte de Quito como una postal. Los amaneceres se ven espectaculares.

Mi esposa sabe reunirse con sus amigas a tomar té, conversar y mirar el atardecer. Algo malo es el tráfico, pero eso es en toda la ciudad. En las mañanas es complicado salir o entrar al sector".

