Los trabajadores de la Sierra y Amazonía están próximos a recibir el décimo cuarto sueldo, también conocido como bono escolar. Este beneficio, obligatorio por ley, ayuda a las familias a cubrir gastos relacionados con el inicio del ciclo escolar, que comienza el 1 de septiembre. Conozca cómo se calcula este beneficio.

El cálculo del décimo cuarto sueldo

El valor de este pago equivale a un salario básico unificado (SBU), que en 2025 es de 470 dólares. Recuerde que este es un derecho de todos los trabajadores bajo relación de dependencia y se puede recibir de forma acumulada o mensualizada.

Para quienes acumularon, el pago deben recibirlo hasta el 15 de agosto de 2025. Y quienes tenía el décimo de forma mensualizada debieron recibir 39 dólares adicionales cada mes. Esto lo puede comprobar en su rol de pagos.

Quienes han trabajado un año completo reciben el monto total del décimo cuarto sueldo.

En el caso de quienes no han cumplido 12 meses de labores, el cálculo es proporcional. Se toma el SBU, se divide para 12 meses (39 dólares mensuales) y se multiplica por el número de meses trabajados.

Por ejemplo, si un empleado ha trabajado seis meses, recibirá 235 dólares de décimo cuarto sueldo.

Sanciones por incumplimiento

Los empleadores que no paguen el décimo cuarto sueldo en el plazo establecido enfrentan sanciones. Estas incluyen multas y la obligación de cancelar el monto adeudado con intereses.

¿Cuándo reciben el décimo cuarto los trabajadores de la Costa y Galápagos?

El plazo para el pago del décimo cuarto sueldo varía según la región. En la Costa y Galápagos este beneficio se recibe hasta el 15 de marzo de cada año.

Mientras que en la Sierra y Amazonía es hasta el 15 de agosto.

En ambos casos, el pago coincide con el inicio del período escolar en cada región. El objetivo es que este monto sirva para las compras escolares, permitiendo que el beneficio cumpla su función de apoyo económico.

Un derecho que respalda la economía familiar

El décimo cuarto sueldo no solo es un derecho laboral, sino también un apoyo directo a la economía de los hogares. Su correcta aplicación y pago contribuye al bienestar de las familias, especialmente en épocas de gastos escolares.

