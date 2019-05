La Asetel no prevé afectación por la polémica con Huawei

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones del Ecuador (Asetel) no prevé una afectación a futuro para operadoras e importadores de teléfonos, como consecuencia del bloqueo de Google a Huawei, postergado hasta el próximo 19 de agosto.

“Huawei no es el único proveedor, es un mercado muy competitivo, con muchos fabricantes de teléfonos, de distintas gamas y funcionalidades. Las empresas van a tener lo que los clientes quieran”, subrayó Jorge Cevallos, director de la Asetel, que agrupa a 11 firmas privadas de telecomunicaciones, tres de ellas importadoras de celulares.



Cevallos señaló que los miembros de Asetel aún están determinando si se alterarán sus estrategias comerciales a futuro. “Es difícil saber; aún quedan temas por definir”.



Algunos importadores ya tomaron la decisión de no traer más modelos celulares de la marca. Es el caso de Hipertronics, una firma mayorista de equipos electrónicos que distribuye a cerca de 200 locales.



“No vamos a importar más la marca por la desconfianza que se ha generado en el consumidor. Los locales no la quieren vender más porque han tenido problemas con sus clientes”, señaló Henry Aguilar, gerente General.



El 25% del portafolio de equipos celulares que importa la empresa corresponden a Huawei. “Los reemplazaremos con Samsung, principalmente. De hecho, en la primera semana (tras los anuncios) tuvimos un crecimiento importante de las ventas de Samsung”, detalló Aguilar.



En las operadoras telefónicas hay diferentes posiciones. sobre el tema. Telefónica Movistar señaló que se encuentra analizando los detalles de esta decisión, así como las “implicaciones” que pueda tener para sus usuarios.



Añadió que han informado a sus clientes sobre las declaraciones oficiales del fabricante chino. Aseguró, además, que los modelos que están a la venta cuentan con todos los sistemas operativos.



Por su parte, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) aseveró que continuará importando los equipos de la marca. “Existe un compromiso por parte de la empresa china y la CNT que respalda los terminales móviles que se han vendido y los del inventario de stock”.



Reiteró que los celulares que actualmente están en el mercado y en posesión de los clientes “no tendrán ningún tipo de afectación”. De igual manera, han difundido la información oficial de Huawei.