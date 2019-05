'Negro Jessy' fue asesinado frente a agentes en la cárcel de Latacunga; Fiscalía indaga pelea entre bandas

LEA TAMBIÉN

Darwin Eddy Corozo Camacho, alias 'Negro Jessy', fue asesinado con puñaladas en el interior de la cárcel de Latacunga, tras ser acorralado por prisioneros cuando salía del policlínico custodiado por dos agentes de seguridad penitenciaria. El hecho se hizo público la tarde del martes 7 de mayo del 2019.

Corozo cumplía una condena por organización ilícita en una de las celdas del área de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación Regional, ubicado en la provincia de Cotopaxi, a donde fue trasladado desde la Penitenciaría del Litoral.



El ataque en los exteriores del policlínico fue filmado con un teléfono celular por una persona privada de la libertad (PPL) desde otro pabellón. Entre la noche del martes 7 y la mañana de este miércoles 8 de mayo del 2019 esas imágenes fueron viralizadas.

En las imágenes se observa cómo Corozo es trasladado con la custodia de agentes penitenciarios cuando en segundos es separado y asesinado con un arma cortopunzante por un prisionero, con ayuda de otro preso, quien detiene a uno de los agentes para que no intervenga.



Los dos privados de libertad fueron identificados como Ariel C., quien tenía el arma cortopunzante, y José R., ambos recluidos por asesinato. Tras el hecho los responsables fueron aislados.



Dos agentes penitenciarios no pudieron evitar la agresión; en el video se muestra que no contaban con armas no letales ni toletes ni gas pimienta. De hecho, tras el asesinato, se observa que uno de los agresores persigue a uno de los celadores con el arma. Lo único que hace el agente es alejarse.



La fiscal de turno Elena Pérez realizó el levantamiento del cuerpo. Ahora la Fiscalía investigará si el motivo del asesinato fue un presunto ajuste de cuentas y pugnas de poder entre las organizaciones delictivas de alias Cubano y Los Choneros.



En la Dirección de Rehabilitación Social está previsto que se declare la emergencia en las cárceles del Ecuador. Uno de los objetivos es reducir el índice de violencia.



En febrero del 2019 también se registró un ataque violento en la prisión de Latacunga. Detenidos dispararon a un expolicía encarcelado. Los guías tampoco pudieron reaccionar.