Niña de 3 años fue asesinada en Ambato; pareja dijo que su hija se había caído cuando se bañaba

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Camila (nombre protegido), de 3 años, llegó sin signos vitales al Hospital Docente de Ambato. Una pareja aseguró que su hija se había caído mientras se bañaba y que se había ahogado cuando comía una sandía. Sin embargo, el informe de la autopsia médico-legal desbancó su versión y determinó que la violenta muerte fue provocada: trauma cráneo encefálico por sacudidas repetidas.

Este viernes 18 de septiembre del 2020, el juez de Garantías Penales de Tungurahua llamó a juicio a Jaime Israel T. y a Wendy Michelle C., padrastro y madre de Camila, como presuntos autores directos del asesinato. Los dos son procesados con el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla de 22 a 26 años de reclusión en una cárcel.



La fiscal Lorena Cárdenas expuso el caso durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. De acuerdo con un documento oficial de la Fiscalía, la pareja trasladó a Camila al Hospital Docente de Ambato el 22 de abril del 2020 con varios hematomas y laceraciones en su labio. Aquel día, los procesados afirmaron que se trataba de un accidente. Pero la investigación reveló que la realidad de la pequeña era el maltrato diario.



Camilia fue víctima del Síndrome de Niño Maltratado. Un estudio -publicado en el portal Medigraphic, especializado en salud- detalla que se trata de una forma grave de maltrato infantil consecuencia de la violencia doméstica. Se puede manifestar de formas diversas: daño físico y emocional inferido a un niño mediante agresiones reiteradas, provocadas por uno o más adultos que están a su cargo.



En el parte policial del caso, los agentes también informaron que había evidentes antecedentes de violencia intrafamiliar. Se hallaron heridas.



Camila no logró sobrevivir a los golpes y, después de las indagaciones, se determinó que apenas podía articular un par de palabras y que era obligada a doblar la ropa, pese a que solo tenía 3 años. Si no lo hacía, era violentada repetidas veces en su cabeza.



Tras la audiencia de llamamiento a juicio, el juez ratificó la prisión de Jaime Israel T., padrastro de la pequeña. Para Wendy Michelle C., en cambio, se dictaron medidas alternativas: la mujer deberá presentarse periódicamente ante los operadores de justicia mientras dure el proceso legal; tiene prohibido salir de Ecuador.