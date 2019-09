Grupo armado asesina a seis hombres en la ciudad mexicana de Cuernavaca

LEA TAMBIÉN

Un grupo armado ingresó en una casa y asesinó a seis hombres en el municipio mexicano de Cuernavaca, en el céntrico estado de Morelos, informaron este viernes 20 de septiembre de 2019 las autoridades locales.

El ataque se registró alrededor de las 04:00 hora local en la colonia (barrio) Antonio Barona, en el municipio de Cuernavaca.



En el lugar de los hechos murieron cinco personas y una más falleció cuando recibía atención médica en un hospital.



De acuerdo con reportes policiales, en el momento del ataque dos mujeres y un niño de un año de edad se encontraban en el domicilio pero salvaron sus vidas porque se escondieron en el baño.



Al sitio acudieron miembros de la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional, soldados de la 24 Zona Militar e integrantes de la Policía de Morelos, para resguardar el sitio y cerrar el tráfico en la zona.



Más adelante llegaron personal de Servicios Periciales y médicos forenses para levantar indicios que permitan iniciar con la carpeta de investigación, así como con el levantamiento de los cadáveres.



Versiones policiales indican que una llamada anónima alertó a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en ese domicilio.



Pero cuando los cuerpos de emergencia llegaron, encontraron cinco personas sin vida y uno mas con heridas que ponían en riesgo su vida.



Éste último fue identificado como Ángel Enrique Osorio, alias El Lolín, posiblemente vinculado a una banda delictiva, según las fuentes.



Este crimen se suma al otro ataque ocurrido en Cuernavaca la primera semana de este mes, cuando un grupo armado mató a cinco hombres en una central camionera del sur del municipio.



Este jueves, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, afirmó que el 90 % de los delitos de alto impacto son resultado de la disputa entre grupos del crimen organizado.



En este sentido, aseguró que los ciudadanos con actividades normales no están en riesgo de sufrir algún ataque, porque los homicidios dolosos ocurren entre integrantes de grupos criminales que se disputan el territorio por el tráfico de drogas a pequeña escala.



"No podemos negar que existen homicidios dolosos que son los que llaman la atención pero en realidad los ciudadanos normales, los que se dedican a hacer su trabajo, no están en riesgo", apuntó.



Hace unos días el Comisionado afirmó que los hijos de Santiago Mazari Hernández, El Carrete, líder del cártel de Los Rojos, pretenden asumir el control de "la plaza" en la zona sur del estado.



Según datos oficiales, el país registró 35.964 homicidios en 2018, una cifra no vista en México desde que empezaron los recuentos hace unas dos décadas.



La ola de violencia no ha bajado en la mayoría de delitos tanto de alto como de bajo impacto desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia el pasado 1 de diciembre.