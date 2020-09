Plantón en Imbabura para exigir justicia por el asesinato de un joven Lgbti

LEA TAMBIÉN

Miembros de la comunidad Lgbti realizaron la tarde de este miércoles 23 de septiembre del 2020, un plantón en Ibarra, provincia de Imbabura, para exigir que se esclarezca la muerte de Edwin Benalcázar.

El ciudadano, que tenía 24 años, fue encontrado sin vida, el 21 de septiembre pasado, en su departamento, ubicado en el sur de la ciudad. Según Daniel González, amigo del fallecido, a Edwin lo encontraron arrodillado. Tenía las piernas y los brazos amarrados y la cabeza cubierta con una camiseta. Cuando le retiraron la prenda observaron que el rostro estaba morado por múltiples golpes que recibió.



El cuerpo se encuentra en la morgue de Ibarra. Los amigos y familiares de la víctima no conocen oficialmente las causas del deceso. Sin embargo, los miembros de la comunidad Glbti, del cual el fallecido formaba parte, consideran que se trató de un asesinato por odio.



Es por ello que el colectivo se autoconvocó frente a la Fiscalía de Imbabura, para exigir justicia. Portando carteles con la fotografía del fallecido y mediante gritos señalaban que "Edwin no murió, a Edwin lo mataron".



Marcela Mena, miembro del colectivo Somos divers@s, de Ibarra, exige a las autoridades que se investigue el caso y se encuentre al o los responsables. Lamentó que la muerte violenta de su compañero no haya generado interés entre la ciudadanía, ni los medios locales de comunicación, sino más bien un ataque a la comunidad homosexual, a través de las redes sociales.

Mañana, 24 de septiembre, será retirado el cadáver y sepultado. Luego los miembros de la comunidad Glbti pondrán una denuncia en la Fiscalía de Imbabura.