Un guerrillero del ELN muerto y cinco militares heridos en combates en Colombia

Un guerrillero murió y cinco militares resultaron heridos en combates con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el oeste de Colombia, informó este domingo (25 de noviembre del 2018) la Marina de ese país en un comunicado.

Los uniformados se enfrentaron en la madrugada con “integrantes del Frente Ernesto Che Guevara” del ELN en el municipio de Bajo Baudó, Chocó, según el reporte de la fuerza.



Además del rebelde abatido, quien aún no ha sido identificado, los infantes heridos por disparos y esquirlas fueron evacuados por vía aérea hasta un centro médico en Buenaventura, Valle del Cauca (suroeste) , donde se “ recuperan satisfactoriamente ” .



Durante la operación fueron incautados un lanzagranadas no convencional y una escopeta, además de explosivos.



El Chocó es una empobrecida región limítrofe con Panamá, donde paramilitares, miembros del ELN y disidentes de las FARC que no se acogieron al proceso de paz firmado con la exguerrilla en 2016, se disputan el control de rutas de narcotráfico.



Con cerca de 1 500 combatientes, el guevarista ELN es la última guerrilla reconocida oficialmente en Colombia.



Hasta mediados de año, los rebeldes mantuvieron diálogos de paz con el gobierno colombiano en Cuba, pero el proceso quedó en un limbo tras la llegada al poder del derechista Iván Duque.



El mandatario ha condicionado la reanudación de las conversaciones a que el ELN libere a los secuestrados -al menos diez, según las autoridades- y suspenda sus “actividades criminales”.