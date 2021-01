Gremio periodístico de luto por asesinato de Efraín Ruales en Guayaquil

El gremio periodístico en Ecuador se declaró este miércoles, 27 de enero del 2021, de luto por el asesinato en Guayaquil de un popular presentador de televisión, Efraín Ruales, e hicieron un llamamiento a las autoridades a apresar a los responsables y que no ocurra como en casos similares anteriores.

El suceso, que hizo trasladarse al lugar de los hechos al ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, ocurrió a primera hora del día y ha causado conmoción en el sector de los medios de comunicación.



La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape), que es miembro asociado de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y de la Federación de Periodistas de América Latina y El Caribe (Fepalc), "rechaza el execrable asesinato del presentador de Ecuavisa, Efraín Ruales",

"Hacemos un llamado a la Policía Nacional, al Ministerio de Gobierno y a la Fiscalía General, para que se actúe con la celeridad que permita dar con la captura de autores intelectuales y materiales de este vil asesinato que vuelve a enlutar a comunicadores sociales ecuatorianos", dice una nota de prensa.



El presentador de 37 años fue al parecer atacado por desconocidos cuando viajaba en su vehículo por el sector de la avenida Juan Tanca Marengo, en el norte de Guayaquil, de acuerdo con los primeros datos que se han conocido sobre el violento suceso.



Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas y Desapariciones (Dinased) precisaron que el presentador recibió al menos cuatro impactos de bala.



La Fenape advirtió que se mantendrá "vigilante" de las acciones legales para dar con los autores de "este nuevo acto de violencia", "a fin de que no quede en la impunidad como el asesinato del periodista Fausto Valdiviezo, hace ocho años, así como la ejecución del equipo periodístico de diario EL COMERCIO en 2018".



El cadáver de Ruales fue trasladado al departamento de Medicina Forense para investigación.



El caso del presentador, actor, y modelo ha desencadenado una ola de condenas de gran parte de los medios de comunicación y periodistas del país.



La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), la principal organización de defensa de la libertad de prensa en el país, "condenó" el ataque y "exigió" a las autoridades "contundencia en sus acciones".



"Una vez más se revela que no existen políticas de seguridad para periodistas en Ecuador", dijo en un comunicado.



La ONG también ha desmentido una información de que hoy Ruales debía testificar ante la Fiscalía "por un caso relacionado a la venta de insumos médicos" durante la pandemia, en un aparente caso de corrupción.



"Desde Fiscalía confirmaron a Fundamedios que no hay información sobre Rúales o que haya sido llamado a rendir versión alguna", agregó.



Igualmente, la Red de Periodistas Libres "lamentó" el asesinato y exigió a las autoridades que "el caso no quede en la impunidad".



Ante la conmoción que ha causado el suceso, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informó que el ministro de Gobierno (Interior), Pazmiño, se trasladaba a Guayaquil para seguir la investigación.



"La Policía de Ecuador, a través de sus unidades especializadas, ha desplegado todas las acciones de investigación necesarias para determinar los hechos del lamentable fallecimiento de Ruales", dijo el ministro.

