Matan a diplomático turco en un ataque en ciudad iraquí de Erbil

Al menos un hombre atacó el miércoles 17 de julio de 2019 un restaurante en Erbil, Irak, matando a tres personas, entre ellas el vicecónsul turco, dijo un agente policial a la AFP , mientras el gobierno turco reconoció la muerte de “un empleado” y prometió represalias.

“Tres personas murieron, incluido el vicecónsul turco en Erbil, en un tiroteo contra el cónsul y los empleados del consulado cuando estaban en un restaurante”, declaró el agente de policía, que pidió el anonimato.



El agente de policía añadió que el o los autores de los disparos habían huido. Testigos indicaron que se establecieron puntos de control en y alrededor del barrio de Ainkawa, donde se encuentran muchos restaurantes.



El ministerio turco de Relaciones Exteriores confirmó por su parte la muerte de un “empleado” de su consulado en Erbil. El empleado “cayó como mártir”, precisó el ministerio en un comunicado.



Entretanto el portavoz de la presidencia turca, Ibrahim Kalin, presentó sus condolencias a los allegados de la víctima y prometió en Twitter: “Daremos la respuesta apropiada a los autores de este cobarde ataque”.



Este ataque no fue reivindicado por el momento y un portavoz de la rama armada del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), Dyar Denir, afirmó que no tenía ninguna relación con este tiroteo.



Erbil es la capital del Kurdistán en el norte de Irak, una región fronteriza con Turquía.



Las tropas turcas llevaron a cabo en mayo una ofensiva aérea y terrestre en esta región contra escondites del PKK, al que Ankara, al igual que Estados Unidos y la Unión Europea, califica de “organización terrorista”.



La AFP no pudo contactar por el momento con la embajada de Turquía en Bagdad.



Disparos de cohetes en mayo en la Zona Verde de Bagdad, donde se encuentran las embajadas estadounidense y británica, y una manifestación violenta ante la embajada de Baréin a finales de junio crearon preocupación sobre la protección de los diplomáticos y cancilleres en Irak.



Bagdad, que declaró a finales de 2017 la victoria sobre los yihadistas del grupo Estado Islámico, se comprometió a proteger a las representaciones diplomáticas en su territorio.



En mayo, Washington retiró a su personal diplomático no esencial de su embajada en Bagdad y de su consulado en Erbil, en un contexto de tensiones con Irán.