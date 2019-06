Presos asesinan a cabecilla y retienen a policías en la cárcel

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los presos provocaron otro hecho de violencia en la cárcel regional de Guayaquil. En videos que captaron los internos se observa cómo los reclusos se enfrentan a balazos.

Un hombre se pone en la puerta y dispara, mientras cubre la retirada de otros reclusos. Cerca de las 18:30, un parte preliminar de la Policía señaló que había un interno asesinado y agentes secuestrados. La entidad indicó que en la noche fueron liberados dos.



El hecho habría ocurrido en el área de máxima seguridad. Al parecer, un grupo arrebató las armas a dos agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), que se encarga del control dentro de este centro.



Este es el tercer incidente de esta magnitud que se reporta en el complejo carcelario del Puerto Principal en menos de un mes. El 19 de mayo dos hombres perdieron la vida violentamente. Después, el 30 de mayo fueron acribillados seis.



Todo ocurre en medio del estado de excepción, que está vigente desde el 16 de mayo.



Desde entonces, la Policía y las Fuerzas Armadas están a cargo del control carcelario.



La Policía confirmó a este Diario que la persona asesinada el pasado martes 11 de junio de 2019 es alias ‘El Cubano’.



La banda de ‘Los Cubanos’ es una de las que maneja el negocio del narcotráfico desde las celdas. Las otras son Los Choneros y Los Gorras.



Sus hombres dirigen este negocio ilegal, ordenan extorsiones y asesinatos para ganar territorio en los puertos ilegales, centros de acopio y en zonas urbanas, en donde distribuyen las drogas. Esos territorios incluyen también las 36 cárceles del país.



En estos centros, los miembros de estas bandas libran actualmente una contienda que durante este año ha dejado 16 personas presas asesinadas. Su objetivo es controlar el ingreso de drogas, armas y objetos prohibidos. Una pistola, por ejemplo, puede costar dentro de la cárcel más de USD 5 000.



Los testimonios judicializados de otros presos señalan que los líderes de estas organizaciones ordenan violaciones y golpizas a otros internos.



“Cuando recién llegué a la cárcel había una persona que me molestaba, pertenecía a la banda de Caimán. Él mataba, violaba; hacía de las suyas adentro. No era un santito”, declaró un recluso en el expediente de uno de los crímenes ocurridos en la Penitenciaría.



La banda de Caimán está relacionada con Los Gorras o también conocidos como Los Lagartos. Su líder, según agentes, cumplió una condena de cinco años de cárcel por asociación ilícita y hace un mes fue liberado. Tendría nexos con narcos colombianos.



Estuvo preso en España en el 2004 y fue deportado al Ecuador, en donde cumplió su condena en el 2014.



Un año después fue detenido nuevamente, junto con otros miembros de la red delictiva. Según la Fiscalía, en su poder tenía USD 60 000 y droga.



Durante su encierro, Los Gorras aumentaron su poder en calles de Guayaquil y en las cárceles, especialmente en la del Litoral. Fiscales que han investigado a esta banda indican que en sus filas existen “adolescentes gatilleros”. En total, esta red tendría entre 30 y 40 sicarios. Alias ‘Memo’ es identificado como uno de los sicarios más violentos, fue detenido en septiembre del 2018. Se lo vincula con siete crímenes.



“Ellos están asociados con Los Cubanos. Se dedican a la distribución de drogas”, señala un investigador. Esa alianza se hizo evidente en el 2015. En ese año fue asesinado alias ‘Gordo Jacinto’, en Guayaquil. Un testigo indicó: “El ‘Gordo Jacinto’ había tenido inconvenientes con un sujeto conocido como ‘El Cubano’, el mismo que desde hace tiempo, desde la Penitenciaría del Litoral, había dado la orden a alias ‘Gorra’ y ‘Bocha’ para que lo asesinaran”.



Según agentes, la pugna entre Los Choneros y Los Cubanos, las bandas más fuertes, tiene más de 10 años. Sin embargo, se recrudeció en febrero pasado cuando un supuesto cabecilla de una de las bandas fue acribillado en el sector de Mucho Lote, en el norte de Guayaquil. Un bebé de un año fue alcanzado por una ráfaga y murió en el ataque.



A este hecho le siguió una serie de muertes violentas registradas en Guayas, Los Ríos y El Oro, cuya motivación sería el ajuste de cuentas. La última ocurrió el 8 de junio en el cantón Pasaje, en El Oro. Una mujer de 34 años recibió 22 disparos cuando estaba en la calle. Los testigos vieron que los autores se fugaron en un taxi.



El 22 de mayo ocurrió otro crimen vinculado al tráfico de drogas. La víctima recibió cinco impactos de bala cuando ingresaba a su casa en Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.