Asesinan a camaronero en el Golfo de Guayaquil durante asalto

Un camaronero fue asesinado la madrugada de este sábado 22 de diciembre de 2018 en el Golfo de Guayaquil. Ocurrió durante un asalto en el sector Chupadores Chico.

La Cámara Nacional de Acuacultura informó que la víctima intentó evitar el robo a su embarcación, en la que transportaba 4 000 libras de camarón. El propietario del cargamento murió mientras era trasladado a un hospital.



“La impunidad con la que actúan estos grupos, sumada a la falta de operación efectiva de la Marina, hacen insostenible esta situación”, expresó a través de las redes sociales José Antonio Camposano, presidente de la Cámara.



Un informe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) detalla que el ataque ocurrió alrededor de las 05:40. Según las primeras investigaciones, los afectados fueron interceptados por 15 piratas que iban a bordo de dos lanchas. Los atacantes usaban chalecos antibalas y pistolas, con las que dispararon.



Tres personas resultaron heridas de bala. Todos fueron trasladados a una clínica privada en el sur de Guayaquil.



La embarcación en la que viajaba la víctima y los heridos está retenida en un muelle al sur de la ciudad. Durante la mañana, los agentes policiales realizaron un sobrevuelo en la isla Puná intentar ubicar a los causantes del hecho.



Según cifras de la Cámara Nacional de Acuacultura, en lo que va del año se han registrado ocho fallecidos, 23 heridos y 47 asaltos. Pero el gremio calcula que la cifra podría ser superior debido a los hechos no reportados por temor a represalias.



"Los robos declarados en lo que va del año ascienden a USD 1,1 millones, a lo que debe sumarse el costo que la actividad camaronera debe afrontar: USD 31,1 millones de gastos en seguridad", cita un comunicado.



Camposano además cuestiona la falta de un plan operativo que aporte a reducir estos delitos. “Es inconcebible que el señor Ministro de Defensa no ha dado una sola declaración en torno a la delincuencia organizada que se ha apoderado del Golfo de Guayaquil y otros espacios fluviales del país.



Simplemente parece que no hay decisión política de ejecutar acciones frontales en contra de esta situación por lo que escalaremos nuestro reclamo al más alto nivel del Gobierno”, acotó vía Twitter.