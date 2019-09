Los asentamientos irregulares están en 1108 sitios del Ecuador

LEA TAMBIÉN

Desde el pasado 15 de agosto, el panorama cambió en el acceso principal del puerto pesquero de Posorja, una parroquia de Guayaquil. En la vía que conecta a la localidad con el vecino cantón Villamil Playas, se registró desde ese día una nueva invasión sobre unas 100 hectáreas de extensión.

El terreno irregular y de difícil acceso no fue impedimento para que unas 300 personas delimitaran sus parcelas con cintas plásticas, alambres o simplemente estacas. Algunos empezaron a construir pequeñas casas de caña, e incluso, han cortado la vegetación en esas zonas que son de propiedad privada y pública.



Lo llaman el ‘Nuevo Posorja’. Esa zona y otras dos invasiones fueron detectadas en menos de tres meses en Yaguachi y Balzar, también en Guayas.

Están en la lista que maneja la Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi). Hasta ahora se han identificado 1 108 sitios en todo el país. El 70% ya está en proceso de legalización, el 30% restante está considerado como invasión.



Juan P. fue uno de quienes delimitaron un predio en Posorja. Construye su casa de caña, que albergará a seis personas. El fuerte sol no impidió que “parara” su casa el miércoles pasado. Ya no quiere pagar USD 150 de arriendo.



“Ya funciona el Puerto de Aguas Profundas, pero no se han acordado del pueblo de Posorja. No tenemos dónde vivir”, se quejó el hombre de 46 años. Hace alusión a la nueva infraestructura portuaria, que funciona desde agosto y que ha recibido barcos de más de 300 metros de longitud.



La invasión no se ubica en la zona aledaña al puerto, sino en el acceso tradicional a la parroquia, en la vía que lleva hacia el puerto pesquero artesanal.



A pocos metros de Juan, en la bajada de una loma, Miguel M. separó un terreno. Relató que esta semana empezará a edificar su vivienda. Ahora tiene una pequeña covacha de plástico y cartón. “No construí antes porque temía que las autoridades nos desalojaran, pero hasta ahora no ha venido nadie y todos ya empezaron a construir”, justificó.



Manuel Romero, presidente de la Junta Parroquial de Posorja, rechazó la toma de los terrenos. “No he estado de acuerdo nunca con aquello. Sabemos que tenemos que crecer, pero esa no es la forma”.

Técnicos del Municipio de ­Riobamba recorrieron el miércoles el sector La Libertad. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO



El dirigente señaló que se ha pedido a las autoridades de Gobierno y al Municipio de Guayaquil que den a conocer las propuestas para vivienda local. “Estamos a la espera de que la autoridad desaloje”.



La secretaria de Asentamientos, Evelyn Montalván, dijo que este caso ya fue notificado a Fiscalía e Intendencia de Policía. “Estamos esperando las órdenes para el retiro de estas personas”. La mayoría habitaba en barrios aledaños.



En el cantón Yaguachi, en cambio, hay unas 30 hectáreas tomadas desde mayo. El asentamiento se ubica a un costado de la av. Centenario, en el acceso sur de la cabecera local.



En esos terrenos municipales nació la invasión El Tamarindo. Más de 400 personas han instalado viviendas improvisadas con caña, plásticos o simplemente demarcaron los lotes con cintas.



El alcalde Kléber Falcón espera que las autoridades procedan al desalojo, porque ahí se prevé el desarrollo urbano.



Según Montalván, se toman medidas jurídicas y administrativas para evitar que las invasiones se multipliquen. Datos de la Fiscalía revelan que en el presente año se han presentado 147 denuncias por el delito de ocupación, uso ilegal o tráfico de tierras en Guayas.



En Guayaquil, este año se denunció la expansión de asentamientos irregulares en la populosa zona de Monte Sinaí, en el noroeste de la urbe. La alcaldesa Cynthia Viteri advirtió, días atrás, que el Cabildo no regularizará terrenos ocupados ilegalmente luego del 2016.



En ese sector se han hecho desalojos en unas 9 invasiones. “Los operativos son permanentes”, dijo Montalván.



En Chimborazo hay al menos 1 649 hectáreas con nuevos asentamientos irregulares. Técnicos del Municipio de Riobamba explicaron que la cifra incluso puede ser mayor, debido a que hay zonas donde aún existe ocupación irregular que no se ha identificado.



En ese cantón se concentra la mayor cantidad de asentamientos ilegales; se calcula que en 350 hectáreas hay unos 100 barrios. Los técnicos identificaron 10 sectores, pero los más recientes están en el sur y en el noreste de Riobamba, en La Libertad, La Lolita, El Troje, San Martín, entre otros.



La provincia de Bolívar, en cambio, registra la mayor cantidad de hectáreas consideradas como asentamientos irregulares, ya que un asentamiento concentra 4 000 hectáreas y pertenece a una cooperativa agrícola. Según la Secretaría Técnica, el sitio está considerado en proceso de regularización.