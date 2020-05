Comisión revisa reformas laborales dentro de Ley Humanitaria; insisten por tributo en caso paraísos fiscales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea analizó el miércoles 6 de mayo del 2020, las reformas laborales, que abarcan uno de los cinco capítulos de la Ley de Apoyo Humanitario. Además, se retomó el debate sobre un impuesto en casos de paraísos fiscales.

Doris Soliz, del correísmo, llevó una nueva propuesta para que con un artículo se aplique un impuesto del 2% a los bienes de empresas relacionadas con paraísos fiscales.



El planteamiento de Soliz fue aprobado con siete votos a favor, un día después de que Homero Castanier, de Creo, pidiera la supresión "por mala redacción" del texto que llegó a primer debate en el Pleno.



Los asambleístas de Creo y el Partido Social Cristiano (PSC) sostienen que solo el Ejecutivo puede plantear tributos y esto no constaba dentro del proyecto remitido por el Presidente.



Uno de los cinco capítulos de la Ley Humanitaria se relaciona con reformas laborales.



El texto contempla temas como el contrato especial emergente, la reducción emergente de la jornada de trabajo, o el goce de vacaciones por devengadas y por adelantado.



Para los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, hubo una observación sobre la necesidad de abrir la posibilidad para que los convenios entre trabajador y empleador sean individuales o colectivos.



El vicepresidente de la Comisión, Homero Castanier, consideró que dichos acuerdos se deben realizar de manera bilateral entre trabajador y empleador.



Doris Soliz, del correísmo, dijo que esto se debe dar de modo tripartito con la participación del Estado.



Los parlamentarios coincidieron en que el acceso a la información de los estados financieros de las empresas debe ser veraz y certificado.



En referencia al contrato especial emergente se sugirió que este no debe ir más allá de un año. Los comisionados enviaron otras observaciones por escrito que serán incorporadas a este artículo.



Sobre la posibilidad de que el empleador pueda solicitar su reducción por caso fortuito o fuerza mayor, indicaron que el Ministerio de Trabajo deberá escuchar a ambas partes (empleador-trabajador) para la autorización de la misma y su aplicación podrá durar hasta por un año.



Hasta las 19:20, la Comisión debatía la creación de una cuenta especial de asistencia humanitaria, aunque entre los legisladores se mantienen las discrepancias sobre la base para contribuciones de empleados y empresas.



El socialcristiano César Rohón propuso que se conforme un fideicomiso con la Corporación Financiera Nacional (CFN) y que se entregue pagarés y ese documento se lo pueda negociar internacionalmente.

"Así el Gobierno tendría liquidez sin afectar el bolsillo de los ecuatorianos", dijo el legislador.



La Comisión prevé aprobar hasta el viernes 8 de mayo del 2020 el informe para el segundo debate en el Pleno.



En los dos días de análisis del documento, tras las observaciones presentadas en el primer debate, los consensos se han centrado en las medidas de apoyo humanitario como reprogramación de deudas.



Sobre los artículos de Reprogramación de Pago de Cuotas de Seguros y Suspensión de la Matriculación y Revisión Vehicular, no hubo observaciones.