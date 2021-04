Asambleístas definen posiciones sobre el proyecto de ley de defensa de la dolarización

La Comisión de Régimen Económico decidió su metodología para construir el borrador para primer debate del proyecto de ley de defensa de la dolarización, luego de haber escuchado a 22 comparecientes en esta semana.

Este viernes 9 de abril del 2021, el presidente de la mesa legislativa, Franco Romero, decidió que el proyecto enviado por el Ejecutivo no será mutilado. Sostuvo que no se quitará nada del proyecto urgente para que el Pleno, conformado por 137 asambleístas, analice el texto en su integridad. También dijo que la Comisión incluirá las observaciones y criterios de los miembros.



El segundo criterio que se decidió fue que el análisis del texto se hará por temas. Los cinco puntos que más polémica generan son: la autonomía del Banco Central (BCE), el reintegro de los cuatro sistemas de balance a esta institución, la creación de las Juntas de Política Monetaria y Financiera; la normativa sobre la Superintendencia de Bancos y de Economía Popular y Solidaria; y los mecanismos de transparencia.



En la mañana de este viernes, los comisionados adelantaron sus posturas sobre la independencia del Banco. Esteban Melo, Lira Villalva, Hermuy Calle y Ana Belén Marín, asambleístas por la Revolución Ciudadana, expusieron su oposición a la independencia del Banco. Ellos dijeron que el Ejecutivo es, por orden constitucional, quien dicta la política monetaria y “no unas personas que no son ni funcionarios públicos”, dijo Melo. Por otro lado, quienes se decantaron a favor de la independencia del Banco fueron Patricio Donoso y Luis Pachala, de CREO, y Gabriela Larreátegui, de SUMA.



La construcción del informe para primer debate comenzó este viernes, luego de escuchar a 22 personas, entre estos representantes de los sectores público y privado; economistas, expertos en materia económica, académicos; así como, la opinión de las instituciones del Gobierno Central.



El presidente de la Comisión mencionó que en el informe para primer debate se hará constar conclusiones y recomendaciones.