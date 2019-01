19 asambleístas son investigados por la Fiscalía por cobros indebidos

LEA TAMBIÉN

La fiscal General del Estado encargada, Ruth Palacios, reveló hoy, martes 29 de enero del 2019, que un total de 19 asambleístas son investigados por esta institución por denuncias de cobros indebidos a sus colaboradores.

Palacios no dio nombres, sin embargo, mencionó que no todos están en funciones actualmente. Solo aludió a los procesos que enfrentan Norma Vallejo y María Alejandra Vicuña, ambas ex asambleístas de las filas de Alianza País.



La denuncia más reciente fue la que presentó el pasado 9 de enero Lenín Rodríguez, un exasistente de Ana Galarza, asambleísta de CREO, a quien acusa de supuesta concusión, enriquecimiento ilícito y uso doloso de documento falso.



Una Comisión Multipartidista recomendó, la semana pasada, que el Parlamento aplique una sanción administrativa a Galarza por uso indebido de credenciales para acceder con su esposo al Palacio Legislativo.



La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (AP), informó esta mañana que dos asesores de Galarza: Omar Mayorga y Carmen Alvarado, serán separados por detectarse irregularidades en sus tareas.



De su lado, la vicepresidenta de esta Función del Estado, Viviana Bonilla (exAP), precisó que corresponderá al Pleno determinar una sanción y no al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).



La socialcristiana Cristina Reyes, vocal del CAL, consideró que en este caso “hay una serie de irregularidades y hechos vergonzosos que desdicen del comportamiento de una legisladora”. Para Galarza, todo se trata de calumnias.



La Fiscal General del Estado acudió esta mañana a la Asamblea a presentar un informe de rendición de cuentas. En ese contexto, Palacios exhortó a respetar la independencia de funciones y la autonomía de esta institución.



La funcionaria aseveró que “en los próximos días el país conocerá sobre más casos importantes ligados con actos de corrupción".