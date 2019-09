Ocho de 12 asambleístas de la Comisión de Trabajo piden que Carrión renuncie

LEA TAMBIÉN

Karina Arteaga y Fausto Terán, de Alianza País (AP), se unieron a otros asambleístas del PSC, Creo y del correísmo, para pedir la renuncia de la oficialista María José Carrión como presidenta de la Comisión de Trabajo.

La petición la formularon hoy, martes 24 de septiembre del 2019, en vista de que la Comisión no logra sesionar desde hace más de cuatro meses por falta de quórum.



"Nosotros estamos dando la cara porque no queremos que se siga convocando a más comisiones y que sean reuniones fallidas", manifestó Arteaga, quien ocupa la vicepresidencia de esta mesa.



Del anuncio, que se dio en uno de los corredores de la Asamblea, también participaron Vicente Taiano y Zoila Ollague, del PSC; Roberto Gómez, de Creo, y los correístas Marcela Holguín, Bairon Valle y Verónica Arias.

Ocho asambleístas de la Comisión de Trabajo le piden la renuncia a María José Carrión como presidenta de esta Mesa, debido a que no sesiona desde hace cuatro meses. Intervienen Karina Arteaga y Marcela Holguín.



Taiano y Holguín subrayaron que solo con la renuncia de Carrión se podrá dar paso a la elección de un nuevo titular para esta Comisión.



Terán agregó que sería "una vergüenza" que las reformas laborales que alista el Gobierno no puedan ser tramitadas por esta Comisión.



Carrión no acudió hoy a la sesión del Pleno y tampoco se ha pronunciado sobre este pedido, que no es la primera vez que le hacen asambleístas opuestos a su gestión.



Héctor Yépez (Creo), presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos que tampoco sesiona desde hace 4 meses por disputas entre sus integrantes, planteó que esta situación sea solucionada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).